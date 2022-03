Il “Super Green Pass” all’università sarà eliminato: le novità

Il "Super Green Pass" all'università sarà eliminato a breve? Sembra quasi certo ormai che anche gli studenti non vaccinati potranno accedere agli atenei.

Il Super Green Pass per accedere all’università sarà eliminato? Secondo le ultime indiscrezioni, e in attesa di conferme ufficiali, sembra che il suo utilizzo all’interno dei locali universitari abbia i giorni contati. Vediamo cosa si sa fino ad ora e quali sono le date da tenere a mente.

Super Green Pass all’università: quando sarà eliminato

Oggi, 17 marzo 2022, dovrebbe tenersi una riunione per stabilire quali restrizioni saranno eliminate a partire dal 1 aprile 2022. Il 31 marzo, infatti, decade lo stato di emergenza ed è improbabile che venga prorogato ulteriormente. Molte cose potrebbero, dunque, cambiare già a partire dai primissimi giorni del mese prossimo.

Cosa succederà all’università? Come riportato da Orizzonte Scuola, per quanto riguarda gli atenei del nostro Paese, l’obbligo di accedere ai locali con il Super Green Pass dovrebbe rimanere in vigore solo fino al 30 aprile 2022. Dall’1 maggio 2022, infatti, anche gli studenti non vaccinati potranno frequentare i locali delle università.

Per conferme e aggiornamenti, si attendono naturalmente gli esiti della riunione di oggi.