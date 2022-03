Leroy Merlin assume in Sicilia: posti per diplomati e laureati

Leroy Merlin assume su tutto il territorio nazionale: posizioni aperte anche in Sicilia. Le assunzioni sono di vario tipo e rivolte a diplomati e a laureati. I dettagli.

Leroy Merlin, la famosa catena specializzata in bricolage e fai da te, assume. La ricerca riguarda tutto il territorio nazionale e si tratta di un’ottima opportunità per tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego. Le figure ricercate sono diverse e sono rivolte sia a professionisti che a candidati alla prima esperienza. Anche le tipologie di assunzione sono varie: stage, tempo determinato e tempo indeterminato.

Vediamo, di seguito, tutti i dettagli.

Leroy Merlin: le figure ricercate

Le figure professionali ricercate sono diverse. Ecco le principali:

Consiglieri di vendita : posizioni aperte in Emilia Romagna (Bologna, Piacenza), Friuli Venezia Giulia (Udine), Lazio (Roma, Ciampino), Liguria (Genova), Lombardia (Brescia, Rozzano, Nova Milanese, Agrate, Solbiate Arno, Pavia, Brescia, Busnago, Lissone, Pantigliate, Curno, Corsico), Piemonte (Torino), Puglia (Bari, Casamassima), Toscana (San Giovanni Teatino, Livorno), Veneto (Verona, Marcon, Treviso, Marghera).

: posizioni aperte in Emilia Romagna (Bologna, Piacenza), Friuli Venezia Giulia (Udine), Lazio (Roma, Ciampino), Liguria (Genova), Lombardia (Brescia, Rozzano, Nova Milanese, Agrate, Solbiate Arno, Pavia, Brescia, Busnago, Lissone, Pantigliate, Curno, Corsico), Piemonte (Torino), Puglia (Bari, Casamassima), Toscana (San Giovanni Teatino, Livorno), Veneto (Verona, Marcon, Treviso, Marghera). Hostess/Steward: posizioni aperte a Palermo, Brescia, Verona, Roma, Bari, Collegno (Torino), Rozzano (Milano), Livorno, Corsico (Milano), Busnago (Milano), Baranzate (Milano), Torino, Solbiate Arno (Varese), Bologna, Udine, Marcon (Venezia), Savignano sul Rubicone (Rimini), Pantigliate (Milano), Carugate (Milano).

Per queste due posizioni, è necessario essere in possesso di un diploma a indirizzo tecnico professionale o, preferibilmente, di una laurea. Si richiedono almeno 3 anni di esperienza pregressa nel settore Retail o GDO. Necessaria, inoltre, la conoscenza della cultura digitale e dei principali social network.

Venditori specialisti: assunzioni in Campania (Torre Annunziata), Emilia Romagna (Bologna, Casalecchio, Savignano sul Rubicone, Piacenza), Friuli Venezia Giulia (Udine), Lazio (Roma, Ciampino), Lombardia (Busnago, Brescia, Carugate, Rozzano, Baranzate, Milano, Solbiate Arno, Lissone, Pantigliate, Nova Milanese, Corsico), Marche (Ancona), Puglia (Bari, Casamassima, Mesagne), Sicilia (Palermo, Catania), Toscana (Livorno, Campi Bisenzio), Veneto (Verona, Treviso, Marcon).

Per questa figura si cercano laureati in Architettura o Interior Design, ma anche geometri, venditori e/o agenti di commercio esperti. Anche in questo caso, si richiede un’esperienza minima di 3 anni come venditore o progettista di show room o di arredamento di interni, e conoscere i principali strumenti di progettazione.

Consiglieri di vendita weekendisti: per questa figura si ricercano candidati iscritti ad un corso presso qualsiasi facoltà universitaria. Devono essere disponibili a lavorare nei fine settimana (sabato e domenica), su turni ad ore. Richiesti anche doti comunicative, spirito di collaborazione e orientamento al cliente.

Leroy Merline assume: altre posizioni aperte

Tra le altre figure ricercate, sempre su tutto il territorio nazionale, figurano le seguenti:

Addetto al Magazzino – Torino;

Addetto all’approvvigionamento scaffali con patente muletto – Brescia;

Addetto alla Logistica – Udine, Casalecchio (Bologna), Treviso, Baranzate (Milano), Assago (Milano), Torino,

Solbiate Arno (Varese), Lissone (Monza Brianza), Bologna, Brescia, Busnago (Monza), Casamassima (Bari), Corsico (Milano);

Addetto Caricamento Merce – Vicenza, Torino;

Addetto Libero Servizio – Scaffalista – Udine;

Addetto Ricevimento Merci – Torino;

Addetto Rifornimento Scaffali – Brescia;

Addetto Supply Chain – Collegno (Torino), Ancona, Torre Annunziata (Napoli), Torino, Palermo, Assago (Milano), Campi Bisenzio (Firenze), Ancona, Bologna, Roma;

Addetto/a alla Logistica – Appartenente alle Categorie Protette – Torino;

Allievo Capo Settore – Marghera (Venezia);

Allievo Capo Settore Commercio – Bologna, Livorno, Roma, Palermo, Livorno, Bologna, Treviso, Marghera (Venezia), Torino, Moncalieri (Torino), Collegno (Torino), Solbiate Arno (Varese), Piacenza, Pavia, Curno (Bergamo), Seriate (Bergamo);

Allievo Capo Settore Controllo di Gestione – Store Performance Leader – Collegno (Torino), Moncalieri (Torino), Torino, Solbiate Arno (Varese), Pavia, Piacenza, Curno (Bergamo), Seriate (Bergamo);

Allievo Capo Settore Supply Chain – Collegno (Torino), Moncalieri (Torino), Torino, Solbiate Arno (Varese), Pavia, Piacenza, Curno (Bergamo), Seriate (Bergamo);

Allievo Controllo di Gestione – Torino, Collegno (Torino), Moncalieri (Torino), Pavia, Piacenza, Solbiate Arno (Varese), Curno (Bergamo), Seriate (Bergamo);

Amministrativa Ricevimento Merci – Udine;

Amministrativo Servizio Clienti Posa – Marcon (Venezia);

Architetti – Campi Bisenzio (Firenze), Casamassima (Bari), Bari, Palermo, Catania, Seriate (Bergamo), Curno (Bergamo), Brescia, Napoli, Roma, Torino, Savignano sul Rubicone (Rimini), San Giovanni Teatino (Pescara), Casalecchio (Bologna), Torrazza Coste (Pavia), Piacenza, Genova, Ancona, Solbiate Arno (Varese), Milano;

Artigiani – Livorno, Ancona, Napoli, Bari, Palermo, Roma, San Giovanni Teatino (Pescara), Genova, Perugia, Casalecchio (Bologna), Campi Bisenzio (Firenze), Udine, Vicenza, Savignano sul Rubicone (Rimini), Verona, Treviso, Venezia, Brescia, Solbiate Arno (Varese), Milano, Piacenza, Torino, Torrazza Coste (Pavia), Seriate (Bergamo), Curno (Bergamo);

Capo Settore Commercio – Solbiate Arno (Varese), Udine, Perugia, Brescia, Verona, Bologna;

Capo Settore Commercio Regione Nord Est – Savignano sul Rubicone (Rimini), Brescia, Marcon (Venezia), Marghera (Venezia), Udine, Treviso, Verona, Vicenza;

Consigliere di Vendita – Appartenente alle Categorie Protette – Torino, Udine;

Estate Eccezionale Negozio – Fiumicino (Roma);

Graduate Program – Manager Commercio – Treviso, Marcon (Venezia), Marghera (Venezia), Brescia, Vicenza, Verona, Udine, Savignano sul Rubicone (Rimini);Referente Tecnico di Cantiere – Bergamo, Pavia, Piacenza, provincia di Torino;

Referente Tecnico Posa di Piazza – Regione Milano;

Store Leader – Udine, Treviso, Marcon (Venezia), Marghera (Venezia), Vicenza, Verona, Brescia, Savignano sul Rubicone (Rimini);

Store Performance Leader – Palermo, Roma;

Tecnico di Cantiere – Geometra – La Romanina (Roma), Udine;

Tirocinio Logistica – caricamento e rifornimento scaffali – Piacenza;

Visual Merchandiser Negozio – Verona.

Stage disponibili

Sono diverse anche le opportunità di stage per cui è possibile candidarsi:

Stage Addetto Supply Chain – Bari, Casamassima (Bari), Torre Annunziata (Napoli), Bologna;

Stage Analyst Supply Chain;

Stage Area Vendita – Afragola (Napoli), Casamassima (Bari), Afragola (Napoli), Fiumicino (Roma), Pavia, Ciampino (Roma), Vicenza, Mesagne (Brindisi), Roma, Fiumicino (Roma), Giugliano (Napoli);

Stage Area Vendita e Supply Chain – Brescia;

Stage Category Assistant;

Stage Contabilità;

Stage Controller;

Stage Controllo di Gestione – Milano;

Stage Data Analyst;

Stage Marketing – Operazioni Commerciali;

Stage Marketing Media;

Stage Marketplace;

Stage Project Manager Officer;

Stage Servizi Marketing;

Stage Servizio Posa – Roma;

Stage Supply Chain – Fiumicino (Roma);

Stage Visual Merchandiser Negozio – Ciampino (Roma);

Stage Visual Merchandising;

Supply Chain Controller;

Supply Chain Market Team Specialist.

Come candidarsi

Come inviare le candidature? Per candidarsi per ricoprire una delle posizioni sopra menzionate, è necessario visitare il sito web di Leroy Merlin. Navigando, si arriverà a una pagina dedicata alle ricerche in corso: tramite l’apposito form, sarà possibile inviare il proprio CV.