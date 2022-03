Concorsi Sicilia 2022, dalle università agli ospedali: i nuovi bandi

Concorsi Sicilia 2022: pubblicata l'ultima Gazzetta Ufficiale, ricca di interessanti bandi. Dall'Università di Catania all'Ospedale Garibaldi: le opportunità.

Concorsi Sicilia: pubblicati in Gazzetta Ufficiale nuovi bandi relativi all‘Università degli Studi di Catania, l’Azienda Ospedaliera “Garibaldi” e l’Università di Enna “Kore”. Di seguito i dettagli.

Offerte lavoro Catania: Università degli Studi di Catania

Sono state avviate delle procedure di selezione per professori di prima fascia, per specifici settori concorsuali. Di seguito i Dipartimenti interessati:

Dipartimento di Scienze della formazione – settore concorsuale 10/D1 – Storia antica; settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 – Storia romana;

– settore concorsuale 10/D1 – Storia antica; settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 – Storia romana; Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale – settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’ alimentazione e del benessere; settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia;

– settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’ alimentazione e del benessere; settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia; Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura – settore concorsuale 08/B1 – Geotecnica; settore scientifico-disciplinare ICAR/07 – Geotecnica.

La scadenza relativa alla presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il 14 aprile 2022.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il bando di selezione in formato integrale, anche disponibile all’interno del sito istituzionale dell’ateneo (alla voce “Bandi, Gare e Concorsi”.

Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi” di Catania

Indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di dirigente medico di chirurgia pediatrica.

Come per gli altri bandi, è possibile presentare domanda entro e non oltre il 14 aprile 2022.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il bando integrale, disponibile anche Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 2 febbraio 2022 – Serie speciale “Concorsi”.

Università di Enna “Kore”

L’ultimo tra gli ultimi concorsi Sicilia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale nelle scorse ore, riguarda l’Università di Enna “Kore”. Indette procedure pubbliche di selezione per un professore ordinario e quattro ricercatori (a tempo determinato).

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta (dunque il 14 aprile 2022). I partecipanti dovranno seguire l’apposita procedura resa disponibile via web.

Anche in questo caso, per ottenere maggiori informazioni, si consiglia di consultare il bando integrale, disponibile all’interno del sito dell’università.