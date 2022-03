Concorso Ministero dell’Economia, in arrivo 3 bandi: si assume a tempo indeterminato

Concorso Ministero dell'Economia 2022: in uscita tre nuovi bandi, volti ad assumere a tempo indeterminato. Di seguito tutte le informazioni finora emerse.

Concorso Ministero dell’Economia: già nelle prossime settimane potrebbero arrivare tre nuovi ed allettanti bandi, dunque nuove opportunità lavorative per molti. Le procedure concorsuali in questione, possibili grazie ai fondi recentemente stanziati dal Decreto Milleproroghe, comporteranno numerose assunzioni: si stima che, entro il 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrebbe arricchirsi di 550 nuove figure.

I tre bandi

Attraverso questi nuovi concorsi si punta a incrementare il personale impiegato in tutta la Penisola, oltre che a migliorare la burocrazia. Ma dove, nello specifico? I bandi in arrivo puntano all’assunzione di 550 unità di personale a tempo indeterminato, dirigenziale e non, presso le Commissioni Tributarie e Ragionerie dello Stato.

Secondo quanto riportato dal sito Miur Istruzione (Scuola & Concorsi), i bandi in uscita sono i seguenti tre:

concorso per 350 unità di Area III, posizione economica F1, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato;

posizione economica F1, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato; concorso per 100 unità da inquadrare nell’Area II , posizione economica F2, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato;

, posizione economica F2, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato; concorso per 100 unità di Area III, posizione economica F1, da destinare alle Commissioni Tributarie.

Concorso Ministero dell’Economia: pubblicazione del bando

Gli interessanti bandi non sono ancora stati pubblicati: quando saranno disponibili? In realtà si registrerebbe già un netto ritardo. In effetti si puntava ad assumere già per la fine dello scorso anno, il 2021. Il 2022, tuttavia, dovrebbe essere l’anno decisivo: si escludono, di fatto, ulteriori lunghe attese.

Ad ogni modo, come già anticipato, non è ancora possibile consultare i dettagli contenuti di solito nei bandi.

Dove trovare i bandi?

Una volta resi pubblici, dove sarà possibile consultare i tre bandi relativi al Ministero dell’Economia e delle Finanze? Per scoprire requisiti, scadenze ed altre informazioni utili basterà controllare la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: i bandi figurano nell’apposita sezione “4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami”.

Questi, ad ogni modo, verranno pubblicati anche all’interno del sito ufficiale della MEF.