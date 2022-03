Terreni agricoli, bando per i giovani: i requisiti

È stato promosso un nuovo bando per poter acquistare terreni agricoli da parte di imprese individuali o società. Ecco tutti i dettagli sui requisiti.

La quinta edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole è state aperta giorno 7 marzo. Costituita da quasi 20mila ettari, si trovano ben 827 aziende agricole potenziali e un valore d’asta che corrisponde a quasi 312 milioni di euro da destinare ai nuovi interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli.

I requisiti per l’acquisto dei terreni

Per poter partecipare devono essere rispettati alcuni requisiti. Se si tratta di impresa individuale, l’acquirente amministratore deve avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 non compiuti; deve essere iscritto al registro delle imprese della Camera di commercio; titolare di partita Iva agricola e deve essere iscritto al regime previdenziale agricolo.

Se, invece, si tratta di qualche società, anche qui i soggetti amministrativi hanno un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 non compiuti, deve essere iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio; titolare di partita Iva in campo agricolo; iscritta al regime previdenziale agricolo; deve avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività (articolo 2135 Codice civile); deve recare l’indicazione di “società agricola” nella ragione o nella denominazione sociale; avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti.

Agevolazioni e domanda

Se il terreno viene aggiudicato da giovani imprenditori agricoli, il pagamento del prezzo potrà avvenire ratealmente, con iscrizione di ipoteca pari al 100% del valore del terreno. Il prezzo del terreno, fino al 100% del valore a base d’asta e al netto della cauzione versata, potrà essere corrisposto in rate semestrali o annuali e il relativo piano di ammortamento sarà sviluppato per un periodo massimo di 30 anni.

Le domande per l’acquisto di uno o più terreni possono essere presentate telematicamente dalle 12 del 7 marzo fino alle 24 del 5 giugno 2022. Si deve cercare il terreno, viene effettuata la manifestazione di interesse e si presenta l’offerta.