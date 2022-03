Stasera in Tv: in onda “Baarìa” e “John Wick”

La redazione di LiveUnict propone film da guardare stasera in tv per chi ha voglia di rilassarsi sul divano in vista del weekend.

Il cantante mascherato 2022 [Rai1, ore 21:25]: Nove personaggi super famosi nascosti da una maschera gareggiano tra loro in una sfida all’ultima nota. La reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da cinque elementi, il televoto del pubblico e quello sui social.

E poi c’è Katherine [Rai 3, ore 21:20]: Emma Thompson in una commedia scritta e interpretata da Mindy Kaling. Katherine, celebre presentatrice di un talk show, è una leggenda vivente al comando di un team di autori, composto per sua scelta da soli uomini. Ma un calo di popolarità la costringe ad assumere una donna.

John Wick [Italia 1, ore 21:20]: Dopo l’improvvisa morte della moglie, John Wick riceve da lei un ultimo regalo: un cucciolo di beagle accompagnato da un biglietto che lo esorta a non dimenticare mai come si fa ad amare. Il profondo dolore di John, però, viene interrotto quando la sua auto, una Boss Mustang del 1969, attira l’attenzione del sadico malvivente Iosef Tarasof che, nonostante il rifiuto di John, insieme ai suoi tirapiedi irrompe in casa dell’uomo per prendersi l’auto con la violenza. Il gesto della banda scatenerà quindi il risveglio di uno dei più crudeli assassini che la malavita abbia mai conosciuto: John, infatti, è stato a lungo un leggendario e feroce killer di New York, che lavorava per il padre di Iosef, il boss Viggo Tasarov. E la sua ricerca di vendetta rimetterà in moto la spietata macchina di morte che il mondo della criminalità una volta temeva.

Baarìa [Cine 34, ore 21:00]: Storia di una famiglia siciliana dalla fine del secolo alla seconda guerra mondiale. Cast tutto italiano di prim’ordine.