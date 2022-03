Test d’ingresso università 2022, si partirà con Medicina: tutte le date

Test d'ingresso 2022: pubblicate le date per i Corsi di laurea ad accesso programmato per il prossimo anno accademico. Di seguito calendario e informazioni.

Test d’ingresso 2022: quando si terranno? Risposte concrete in merito arrivano, ora, dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Risale, di fatto, alle scorse ore la pubblicazione delle date in cui i candidati affronteranno le prove di ammissione ai Corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale (per l’anno accademico 2022/2023).

Cosa occorre sapere? Di seguito tutti i dettagli.

Test d’ingresso 2022: i dettagli sul calendario

In primo luogo occorrerà precisare che quest’anno alcune delle prove in questione verranno affrontate in ogni parte d’Italia in un’unica data. Ciò varrà, in particolare, per i test di:

Medicina;

Odontoiatria;

Medicina in Inglese;

Scienze della Formazione Primaria;

Veterinaria;

Professioni Sanitarie

Le cose cambiano, invece, se si fa riferimento ai percorsi finalizzati alla formazione di Architetto (Corso di Architettura): in questo caso ciascun ateneo, tramite apposito bando, stilerà un proprio calendario delle prove. I test di Architettura, ad ogni modo, dovranno concludersi ovunque entro una specifica data.

Test d’ingresso 2022: tutte le date

Le prove costelleranno l’intero mese di settembre 2022: i primi ad affrontarle saranno gli aspiranti medici. Di fatto la prima data presente in calendario è quella relativa alla prova di Medicina e Odontoiatria. Più tempo per prepararsi avrà, per certo, chi è deciso ad affrontare il test di Scienze della Formazione Primaria o di Architettura.

Di seguito tutte le date, sintetizzate anche da Skuola.net, in merito ai test di ingresso per i corsi ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2022/23: