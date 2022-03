“M’illumino di Meno” 2022, aderisce anche Catania: prevista manifestazione

Torna la Campagna nazionale di sensibilizzazione al risparmio energetico. Anche Catania aderirà a "M'illumino di Meno" 2022: ecco come.

Anche il Comune di Catania, in linea con gli impegni assunti volti a favorire politiche di tutela dell’ambiente urbano, ha aderito alla Campagna nazionale M’illumino di Meno, ideata dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” RAI Radio2: l’obiettivo perseguito è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica al risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili.

Il tema di questa diciottesima edizione è “Pedalare, rinvendire e migliorare” , in linea con la mobilità sostenibile.

Cosa prevede l’iniziativa, con il risparmio energetico come protagonista? In tutta Italia non si organizzeranno soltanto attività aritistico-culturali e di promozione della mobilità sostenibile, ma si spegneranno simbolicamente anche alcuni dei monumenti più significativi.

Cosa succederà a Catania il prossimo 11 marzo? Secondo quanto indicato all’interno del sito del Comune, verrà organizzata una manifestazione a cui prenderanno parte sia gli Enti che le Associazioni del settore e di categoria.

Il calendario è in corso di definizione ma emerge già un dettaglio: verranno organizzate numerose attività promozionali e artistico-culturali.

In aggiornamento…

M’illumino di Meno al Monastero dei Benedettini

Per l’occasione, lo stesso venerdì 11 marzo, tornano le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini, in una “versione speciale”.

Chiunque fosse interessato a partecipare a “Luci e ombre al Monastero: edizione M’illumino di meno” potrà ambire a biglietti scontati: come? Basterà recarsi all’infopoint del Monastero in bicicletta, monopattino, pattini o con mezzi di trasporto sostenibili.