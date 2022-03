Giornata internazionale della donna, a Catania tra cortei e conferenze: le iniziative

Giornata internazionale della donna: è arrivato il giorno dedicato all'universo femminile. Come lo si celebrerà a Catania e provincia? Ecco tutte le iniziative che avranno luogo durante la giornata.

Giornata internazionale della donna: l’8 marzo è arrivato. Inizia il giorno nel quale la donna è protagonista a tutto tondo: una giornata di riflessione sulle conquiste ottenute negli anni, dall’ambito economico a quello sociopolitico, ma anche sul divario con il sesso maschile, sulle discriminazioni alle quali le donne sono ancora soggette e sul triste capitolo delle violenze, che tarda ancora a chiudersi definitivamente. Come si celebrerà la giornata a Catania e provincia?

Giornata internazionale della donna: sciopero a Catania

Nella giornata dedicata alla donna, sono le stesse donne ad alzarsi e marciare per far sentire le proprie voci: è per questo che l’associazione internazionale “Non una di meno” ha organizzato un corteo per le 9:30, in partenza da Piazza Roma, che porterà centinaia di partecipanti lungo le strade di Catania.

Proprio le organizzatrici dell’evento, in una lettera aperta, scritta “con amore e rabbia”, chiedono “che partecipi chiunque non vuole più subire violenza, povertà, razzismo: l’8M può essere un grande momento per far sentire la nostra rabbia, i nostri bisogni, le nostre richieste”.

Allo stesso orario, presso l’aula 1 di Palazzo Ingrassia si terrà la conferenza “Donne e leadership: una sfida ancora aperta“, organizzata dal DISFOR (Dipartimento di Scienze della Formazione) dell’Ateneo catanese. Tra le tematiche trattate, si toccheranno: stereotipi di ruolo e di genere, conciliazione tra lavoro e famiglia, trasformazione del modello di leadership, intelligenza emotiva.

Sempre nella zona del Dipartimento di Scienze Umanistiche e più precisamente in piazza Dante, si terrà l’inaugurazione dello sportello donna “Elvira Colsi”, dedicato alla sindacalista CGIL venuta a mancare nel 2020 e nato per l’ascolto, la tutela e i. supporto alle donne che vivono situazioni di molestie e soprusi al lavoro, così come situazioni di gap nella retribuzione coi propri colleghi uomini.

Le iniziative nel Catanese

Altre iniziative che avranno luogo nella provincia etnea si terranno ad Aci Trezza, dove alle 17 prenderà il via l’evento “Per le donne con le donne”, che esplorerà l’universo femminile attraverso le storie di alcune sue celebri esponenti.

A Vizzini, invece, verrà inaugurata la panchina nata per sostenere le lotte per la cura dell’endometriosi; a Caltagirone, infine, presso Villa Sturzo, si terrà un dibattito sul tema della donna, libera e protagonista.