Contro la Guerra in Ucraina: campane e luci spente in tutta Europa

Alle ore 20 tutte le campane delle chiese d'Europa suonano per la pace. L'iniziativa nata da una catena sul web che vede protagonista tutta l'Europa.

Le campane di tutte le chiese d’Europa suonano oggi alle 20. Dopo l’iniziativa a cui hanno aderito Berlino, Parigi e Lione nella giornata di oggi, anche nel resto d’Europa alle ore 20 sentiremo le campane suonare.

Questo grazie anche ad un sms che ha fatto il giro d’Italia e d’Europa: “Contro la guerra il suono delle campane e luci spente nella case questa sera. Una catena di messaggi sta legando l’Europa per un piccolo gesto da compiere questa sera, per inviare un messaggio contro la guerra. Condividiamo con la cittadinanza invitando a partecipare. Questa sera alle 20 suoneranno tutte le campane delle chiese. Spegnete le luci delle vostre case finché potete, per dimostrare a Putin che preferiamo stare al buio piuttosto che comprare il suo petrolio ed il suo gas. Questa azione si farà in tutta l’Europa nello stesso momento: a Londra alle 19, in Europa Centrale alle 20, a Kiev alle 21 e a Mosca alle 22“.

Oggi alle 12 anche le campane della basilica di Santa Croce a Firenze hanno suonato per 7 minuti, uno per ogni giorno di guerra. “Non vogliamo tacere sulla guerra in Ucraina. L’Europa sta bruciando: abbiamo fatto suonare le campane delle nostre chiese per 7 minuti, un minuto per ogni giorno dall’inizio di questa guerra senza senso.“