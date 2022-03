Meteo Sicilia, maltempo e temperature sotto lo zero in arrivo

Meteo Sicilia: la morsa dell'inverno non sembra allentarsi sull'Isola. Le temperature continuano a calare, si avvicina il maltempo: cosa bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? Ecco tutte le previsioni per la settimana.

Meteo Sicilia: inizia marzo, il mese della primavera e di un relativo miglioramento delle temperature, avviando l’Isola verso quello che si spera sia un clima più mite. Tuttavia, la morsa dell’inverno sembra ancora non lasciare la Sicilia: per la settimana appena iniziata si attende da un ulteriore calo delle temperature, portato da una perturbazione proveniente da est, fino al vero e proprio maltempo, in arrivo proprio nel weekend. Ecco le previsioni dettagliate.

Meteo Sicilia: le previsioni fino a fine settimana

Che tempo farà, dunque, nei prossimi giorni? Secondo Ilmeteo.it, per la giornata di oggi, martedì 1 marzo, il meteo si manterrà instabile, con piogge e schiarite su tutta la Sicilia; le temperature massime saranno registrate a Catania e Siracusa con 15°, mentre la minima, ben -1°, sarà registrata ad Enna.

Per la giornata di domani, mercoledì 2 marzo, la situazione sembrerà migliorare: i cieli saranno sereni, con nubi sparse, e se le temperature massime saranno registrate nuovamente a Catania e Siracusa, la minima di -2°, oltre ad Enna, sarà rilevata anche a Ragusa.

Le temperature si abbasseranno ulteriormente durante la giornata di giovedì, 3 marzo: sebbene le condizioni meteo si rivelino stabili (eccetto a Caltanissetta, dove il cielo viene segnalato come “coperto”) e le massime si attestino, in quasi tutte le province, intorno ai 13°, le minime scenderanno ancora, con -3° a Ragusa ed Enna e 0° a Siracusa e Caltanissetta.

Arriva, infine, il weekend: dopo una giornata di temperature in rialzo e previsioni meteo stabili per venerdì 4 marzo, tornerà sull’Isola il maltempo. Per sabato 5 marzo, infatti, è prevista una giornata di intense piogge su tutta la Sicilia: si dovrà aspettare la domenica, 6 marzo, per tornare a vedere, sebbene con l’alternarsi di piogge e schiarite, il buon tempo, caratterizzato dall’aumento delle temperature.

Le previsioni per Catania

Per quanto riguarda il capoluogo etneo, già da qualche giorno si nota il brusco calo delle temperature, specialmente di sera. Tuttavia, la settimana sarà caratterizzata da un alternarsi di cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche pioggia prevista per la giornata di oggi, 1 marzo.

Il maltempo arriverà nel weekend: per la giornata di sabato sono previste precipitazioni da modeste a consistenti, con schiarite nel tardo pomeriggio – sera. Le piogge sono attese anche per l’indomani, domenica 6 marzo: il pomeriggio sarà caratterizzato dal maltempo, salvo poi schiarire, infine, durante la serata.