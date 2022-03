Abolizione Super Green Pass, mascherine, restrizioni: cosa cambia dal 1 marzo? Ecco tutte le novità che riguarderanno la situazione epidemiologica in corso.

Inizia il tanto atteso mese di marzo 2022: e non si tratta, stavolta, solamente del ritorno della primavera. Dalla giornata di oggi e durante tutto il mese, infatti, si allenteranno diverse delle restrizioni applicate dato il perdurarsi dell’emergenza coronavirus in Italia, specialmente con l’avvento della quarta ondata. Tuttavia, la situazione è tornata sotto controllo: ecco perché dopo due anni ci si può permettere, finalmente, di pensare alla normalità.

Si parta, dunque, dalla giornata di oggi, martedì 1 marzo: da oggi, stadi e palazzetti potranno accogliere rispettivamente il 75% e il 60% degli spettatori (fino a ieri, infatti, la capienza era limitata al 50% e al 35%9. Ma non solo, la novità più grande arriva per coloro i quali provengono dai paesi esterni all’UE; questi viaggiatori, infatti, per entrare in Italia da oggi non avranno più bisogno di fare la quarantena: si applicheranno le stesse regole valide per l’UE, ovvero il possesso del Green Pass ottenuto mediante tampone, guarigione o vaccinazione.

Ma ulteriori novità sono in arrivo a breve: alcune restrizioni, infatti, decadranno il prossimo 10 marzo. Si tratta di novità molto attese: una di queste, e forse tra le più importanti, è la possibilità di tornare a far visita ai propri parenti ricoverati in ospedale, per ben 45 minuti al giorno. Non solo, nella medesima giornata si potrà tornare a consumare i propri snack tanto al cinema quanto allo stadio, annullando la restrizione introdotta all’inizio della quarta ondata.

La fine del mese di marzo, infine, porterà le novità più grandi e, per certi versi, storiche: il 31 marzo, infatti, decadrà lo stato d’emergenza in Italia, che non verrà rinnovato dopo ben due anni di validità. Dall’1 aprile, così, si introdurranno importanti cambiamenti in tutta Italia: dalla fine del sistema dei colori all’interruzione dello smart working (fatta eccezione per quello già previsto dall’azienda), passando per la fine delle quarantene da contatto a scuola.

Ma non solo: sempre dall’1 aprile cesserà l’obbligo del Super Green Pass nei locali all’aperto, venendo sostituito, probabilmente, nella sua versione base, nei locali al chiuso. Altra possibilità al vaglio, dall’1 aprile, è la rimozione della certificazione verde rafforzata da hotel e trasporti a lunga percorrenza, incentivando il turismo pasquale.

Un ultimo dubbio da risolvere resta quello delle mascherine: se l’obbligo di portarle all’aperto è decaduto lo scorso 11 febbraio, non si ha ancora una data ben precisa per la rimozione dei dispositivi di protezione individuale al chiuso. Tuttavia, grandi cambiamenti sono ugualmente in arrivo, a partire da oggi; il mese di marzo 2022 sarà memorabile: anche i cittadini italiani, finalmente, si avviano verso la fine di un lungo e doloroso periodo della storia del Belpaese.