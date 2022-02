Stasera in TV: “Shakespeare in love” e “Una settimana da Dio”

Tanti sono i film previsti per questo mercoledì sera, per gli spettatori di ogni genere. Ecco tutti i consigli dalla redazione di LiveUnict.

Il piccolo schermo è una buona alternativa ai cinema catania: ecco cosa “regalerà” stasera ai telespettatori.

Shakespeare in love [Iris,21.00]: estate del 1593. William Shakespeare è un giovane astro in ascesa del teatro elisabettiano, ma si sta accorgendo che la sua vena creativa si esaurisce. Per quanto si sforzi, non riesce a iniziare la sua nuova e attesissima opera “Romeo ed Ethel, la figlia del pirata”. Will sente il bisogno di una musa ispiratrice e la trova in Viola decisa a diventare attrice nonostante sia una carriera vietata alle donne.

Quel mostro di suocera [La 5, 21:10]: Charlotte, detta Charlie, ha finalmente incontrato l’uomo dei suoi sogni: Kevin Fields. Quando però conosce Viola, la futura suocera, capisce che non sarà un’impresa facile: Viola ha infatti il terrore di perdere il figlio e fa di tutto per terrorizzarla. Ma Charlie decide di passare al contrattacco: sarà guerra senza esclusione di colpi.

Una settimana da Dio [Canale Nove, 21:25]: brontolone ottiene per una settimana i poteri di Dio. Riuscirà a fare di meglio? Intanto si toglie qualche sfizio e si prende qualche rivincita. Un ottimo Jim Carrey.

La famiglia del professore matto [ Canale 27, 21:10]: il professor Sherman Klup ha deciso di sposarsi con la bella Denise. Ma il suo alter ego Buddy Love rischia di rovinare tutto affiorando dal suo subconscio nei momenti meno opportuni.