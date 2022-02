Stasera in TV: “Villareal Vs Juventus” e “La fabbrica di cioccolato”

Stasera in TV: sarà un martedì sera particolarmente intenso. Previste imperdibili partite ma anche film indimenticabili.

Se i cinema Catania distano eccessivamente, non resta che rimanere a casa e davanti al piccolo schermo. Di seguito le più allettanti proposte televisive.

Lea un nuovo giorno [Rai1, ore 21:25]: l’avvocato di Lea informa quest’ultima che la casa in campagna che aveva comprato con l’ex marito Marco, ha trovato un acquirente ma quest’ultimo non è intenzionato a vendere, i due si ritrovano vicini e non hanno più intenzione di vendere la casa, la storia tra i due non è del tutto finita.

Champions League- Villareal vs Juventus [Canale5 ore 21:00]: all’Estadio de la Ceramica, la Juventus di Allegri, affronta gli spagnoli del Villareal, allenati da Unai Emery, la sfida è valevole per gli ottavi di Champions League.

La fabbrica di cioccolato [ItaliaUno, ore 21:00]: remake del famosissimo film, che vede protagonista Jonny Deep dei panni di Willy Wonka che accompagna dei ragazzini nella sua fabbrica di cioccolato.

C’era un cinese in coma [Cine34, ore 21:00]: un agente a causa dell’assenza di un suo cabarettista è in difficoltà, decide allora di lanciare sul palco il suo autista, Nicky Renda che scopre di avere un grande talento che lo porterà al successo.