Stasera in TV: in onda “Makari 2” e “American Pie 2”

Lunedì difficile e hai solo voglia di stenderti sul divano e guardare la TV? Ecco una serie di proposte per una serata ricca di film e di svago.

Makari 2 – Il lusso della giovinezza [Rai1, ore 21:25]: Un tragico evento si abbatte su Suleima e su tutta la comunità de ”La città del sole”: Teodoro Bettini, che risultava scomparso da varie ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato. Saverio accorre per consolare e sostenere Suleima. La polizia, intanto, pare decisa ad archiviare quel decesso come un banale incidente escursionistico, ma Saverio, invece, comincia a fiutare qualcosa e si mette in testa che si tratta di un omicidio: Teodoro è stato ammazzato. Ma è l’unico a pensarla così, tanto che tutti i ragazzi de ”La città del sole” cominciano a guardarlo con fastidio e sospetto.

Senza nome e senza regole [Mediaset20, ore 21:04]: Jackie Chan ha scritto, diretto ed interpretato questo tv movie d’azione in cui si parla del rapimento, da parte di un gruppo di guerriglieri, di alcuni scienziati impegnati, in Sud Africa, nella ricerca di nuove fonti d’energia. Jackie Chan, implicato nella faccenda, resta, in seguito ad una serie di disavventure, coinvolto in un disastro aereo. E’ l’unico superstite, ma l’incidente gli causa la perdita totale della memoria. Morgan (Ron Smerczak), un agente della CIA, però lo riconosce e…

Fuga da Reuma Park [Cine34, ore 21:00]: In un futuro prossimo, Giacomo e’ in sedia a rotelle, attaccato a flebo di Barbera e gira con una pistola giocattolo. Giovanni ha la memoria che fa cilecca e parla con i piccioni ma non ha perso la passione per le procaci infermiere. Aldo viene abbandonato dai figli proprio la mattina di Natale. I tre si ritrovano al Reuma Park, una casa di ricovero improvvisata all’interno di un Luna Park dismesso, dove imperversa l’energica Ludmilla, un’infermiera russa taglia XXL. La notte di Natale, mentre al Reuma Park si fa festa con ospiti a sorpresa, musica, tombolata e panettone, il trio ricomposto mette in atto una rocambolesca fuga a suon di petardi. Verso dove? Giacomo ha un sogno, Giovanni ha una barca e Aldo ha il solito travolgente entusiasmo. Tutto può accadere, anche imboccare i Navigli di Milano per raggiungere Rio de Janeiro.

American Pie 2 [Canale 27. ore 21:10]: Sono passati dodici mesi, e Jim, Finch, Stifler, Oz e Kevin – con le loro amiche e fidanzate – si stanno godendo le vacanze estive dopo il primo anno di college: che non è stato ricco di frenetiche esperienze sessuali, come poteva far prevedere l’iniziazione che concludeva il liceo. Al contrario, e’ stato un periodo piuttosto fiacco, con Oz fidanzato con Heather, Finch che si esercita nel mantra sperando in un secondo incontro con la mamma di Stifler e Jim beccato sul fatto con la conquista dell’ultimo giorno di college dal solito padre importuno e complice…