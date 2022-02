Stasera in Tv: in onda “Harry Potter” e “Mamma mia”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare stasera in tv in questa serata di giovedì 24 febbraio. Di seguito la programmazione.

Miami Beach [Rai 2, ore 21:20]: Un padre separato parte alla volta della Gran Bretagna con la nuova fidanzata e la figlia decide di seguirlo per coprire la sua vera intenzione di andare a Miami con le sue amiche ad assistere a un festival musicale. In aeroporto, la giovane prende un volo per la Florida e avvisa il padre, che a sua volta cambia destinazione per andare a cercarla. A Miami, questi conosce un giovane universitario italiano fuori corso, con cui instaura un rapporto speciale come tra padre e figlio. Miami e’ anche la destinazione di un uomo e una donna con i rispettivi figli. Dapprima incompatibili caratterialmente, i due finiranno per innamorarsi.

Harry Potter e i doni della morte [Italia 1, ore 21:20]: Occupati Hogwarts e il mondo della magia, Voldemort e i Mangiamorte hanno ormai un solo obiettivo: disperdere l’Esercito di Silente e uccidere Harry Potter, alla ricerca spasmodica degli ultimi Horcrux. Individuati con l’immancabile aiuto di Ron e Hermione gli oggetti e i soggetti viventi che contengono l’anima frantumata e separata dal corpo del Signore Oscuro, i tre ragazzi hanno soltanto bisogno di tempo per raggiungere quelle schegge di anima e farne scempio. Ripiegati a Hogwarts, presieduta da Severus Piton e difesa da dissennati dissennatori, Harry e compagni vengono accolti trionfalmente da Neville Paciock e il suo esercito di dissidenti armati di bacchetta e coraggio, il coraggio di esporsi al dolore e alla morte dimenticandosi della propria salvezza in nome di un bene superiore.

Mamma mia [Canale 27, ore 21:10]: Adattamento cinematografico dell’omonimo musical con le musiche degli ABBA. Sophie non conosce suo padre. Nel diario della madre trova i nomi di tre uomini, ma nessun indizio preciso. Così li invita tutti e tre al suo matrimonio in Grecia, dove vive con la madre.

Calcio, Napoli Vs Barcelona [Canale 8, ore 20:55]: UEFA Europa League Napoli – Barcelona (Spareggi di ritorno).

La scelta – The choice [La 5, ore 21:10]: Film drammatico basato sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, con Benjamin Walker e Teresa Palmer. Una studentessa di medicina, Gabby Holland, assistente medico in una clinica pediatrica, si trasferisce nella casa adiacente a quella di Travis, un giovane veterinario del South Carolina e donnaiolo incallito convinto di non essere destinato alle relazioni stabili. Ma Travis cambierà idea quando inizierà a frequentare Gabby: ben presto l’amicizia tra i due si trasformerà infatti in un amore travolgente ed appassionato, nonostante Gabby sia già fidanzata. Un giorno, però, accade l’irreparabile e la vita di Travis subisce una drammatica svolta. Straziato dal dolore e dal rimorso, e dilaniato dai dubbi, Travis continua a domandarsi: fino a che punto si deve arrivare per amore.