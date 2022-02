Ryanair, nuove offerte lampo: voli a €4,99 da e per Catania

Ancora offerte Ryanair di cui approfittare. Tanti i voli da e per Catania disponibili a pochi euro: ecco quali.

Ryanair non smette di stupire: anche questo mercoledì riserva imperdibili offerte lampo per fuorisede ed appassionati di viaggi. Di fatto visitando il sito ufficiale della compagnia aerea low-cost, poi cliccando sulla sezione “Posti scontati fino al 40%” si scoprono disparati voli a prezzi parecchio convenienti.

Anche questa volta, tuttavia, occorrerà affrettarsi poiché l’offerta è destinata a scadere a breve. Gli interessati dovranno prenotare entro e non oltre la mezzanotte di oggi per poter viaggiare risparmiando per l’intero mese di marzo 2022.

Tra le città in elenco spicca Catania: di seguito i voli scontati da e per l’aeroporto del capoluogo etneo.

Voli da Catania

Le ultime offerte coinvolgono anche i voli in partenza dall’Aeroporto Fontanarossa di Catania. Di fatto sarà possibile raggiungere le principali città italiane spendendo pochi euro. In particolare figurano le tratte:

Catania-Bari a €4,99 ;

; Catania-Bologna a €4,99;

Catania-Milano Malpensa a €4,99;

Catania-Pisa a €4,99;

Catania-Roma (Fiumicino) a €4,99;

Catania-Torino a €4,99;

Catania-Verona a €4,99;

Catania-Venezia Marco Polo a €4,99;

E con quale euro in più, si potrà raggiungere per esempio:

Malta (a €7,99);

Perugia (a €7,99);

Vienna (a €9,99);

Atene (a €13,19);

Budapest (a €14,99);

Voli per Catania

È tutt’altro che raro incontrare voli di ritorno allo stesso prezzo di quelli d’andata.

Di fatto basterà consultare il sito per accorgersi che, spendendo sempre €4,99, è possibile usufruire anche dei voli:

Bari-Catania;

Bologna-Catania;

Torino-Catania;

Lo stesso prezzo è riservato ad altre tratte: per scoprirle tutte si consiglia di visitare il sito ufficiale Ryanair.