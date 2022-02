Meteo Sicilia, “allerta gialla” su parte dell’Isola: le previsioni per oggi

Meteo Sicilia: torna il maltempo in alcune zone dell'Isola. È stata, di fatto diramata una nuova allerta gialla. Ecco le previsioni nel dettaglio per oggi.

Meteo Sicilia: il maltempo torna a colpire anche alcune parti dell’Isola. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e diramato una nuova “allerta gialla” per rovesci e temporali, valida per tutta la giornata di oggi (22 febbraio 2022). Le condizioni meteo avverse riguarderanno, in particolare, le province di Palermo, Messina e Trapani. Di seguito le previsioni.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi

Secondo quanto esplicitato dalla Protezione Civile Regionale, per oggi sono attese precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrosettentrionali con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a localmente moderati sui versanti tirrenici”.

Protagonisti anche i venti di burrasca nord-occidentali, con raffiche forti sui settori costieri e sui rilievi. Anche i mari dovrebbero risultare parecchio agitati, in particolare lo Stretto di Sicilia e il Mar Ionio.

Le condizioni meteo registrano anche un calo termico. Di fatto le temperature minime precipiteranno tra i 2 e i 3 gradi tra Enna e Caltanissetta. Più alte le temperature nelle altre zone, con massime che dovrebbero toccare i 16 gradi a Catania e i 17 a Siracusa. Tuttavia il sole si allontanerà anche da queste aree: secondo quanto riferito da IlMeteo.it, in particolare nel Catanese non si escludono temporali e schiarite.

Di seguito un’immagine estrapolata dall’ultimo avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Le previsioni per domani

Per la giornata di domani, 23 febbraio, dovrebbe tornare l’alta pressione, come nel resto dell’Italia. Le temperature si manterranno stabili nel Catanese e nel Siracusano. Previsto cielo sereno in quasi tutta l’Isola: soltanto qualche nuvola caratterizzerà la zona di Caltanissetta e quella di Enna, dove è ancora attesa una temperatura minima di soli 2 gradi.

Tuttavia si tratterebbe di una fase stabile che non dovrebbe avere una lunga durata. Un possibile peggioramento potrebbe arrivare nel corso del weekend, con tempo nuvoloso in tutta l’isola e possibili rovesci.