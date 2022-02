Scherma, CUS Catania Campione e Vicecampione d’Italia a squadre under 14

Scherma, trionfo del CUS Catania a Bolzano: Campione d'Italia under 14 nella categoria ragazzi/allievi e Vice Campione nella categoria ragazze/allieve.

Scherma, arrivano grandi notizie da Bolzano dove si è tenuto il Gran Prix under 14 a squadre, un vero e proprio campionato italiano di categoria. Infatti, il CUS Catania ha ottenuto il titolo di Campione d’Italia under 14 a livello maschile e vicecampione a livello femminile, confermando le qualità del proprio movimento giovanile. Il primo posto ottenuto nella categoria ragazzi/allievi e il secondo nella categoria ragazze/allieve rappresentano due splendidi risultati.

Grandissimi i ragazzi: i componenti della squadra Federico Castro, Tancredi Di Stefano, Michele Marinetti e Giovanni Sinatra hanno superato agevolmente i gironi per poi eliminare in successione Club Scherma Casale (45-21), CS Pisa (45-29), CUS Cassino (45-33) e Pro Patria Busto Arsizio (45-37). Poi, in finale, l’apoteosi con il Circolo schermistico forlivese: 44-42 e CUS sul trono.

Bravissime le ragazze: Maria Roberta Casale, Sofia Leotta e Giulia Platania hanno conquistato 3 vittorie nel girone e poi nelle dirette i successi con Pro Novara Scherma (45-38), CS Formia (45-37) e CS Bolzano (45-25) per poi arrendersi in finale solo al CS Foligno (40-45), ottenendo tuttavia un secondo posto ottimo.

“Complimenti a tutta la sezione scherma – dichiara il presidente del CUS Catania Luigi Mazzone – ai maestri e al responsabile di sezione Davide Schaier. Questi risultati confermano la bontà delle scelte che ormai da qualche anno stiamo portando avanti”.