Ryanair, sconto di €10 su voli di andata e ritorno: le offerte da e per Catania

Ryanair continua ad alimentare il desiderio di staccare dalla routine quotidiana e fare le valigie: previsto sconto di 10 euro per i voli di andata e ritorno. Tratte convenienti riguardano anche Catania.

Ryanair continua a riservare ai propri clienti offerte allettanti, destinate ad alimentare la voglia di viaggiare e scoprire il mondo. L’ultima, che si può scovare consultando il sito della celebre compagnia area low-cost, riguarda uno sconto di 10 euro sui voli di andata e ritorno.

Anche in questo caso occorrerà affrettarsi: per usufruire della scontistica gli interessati dovranno prenotare entro e non oltre la mezzanotte di domenica 20 febbraio 2022, per poi viaggiare per l’intero mese successivo (marzo 2022).

Voli da e per Catania: le offerte

Partire da Catania risulta, ancora una volta, estremamente conveniente. Non mancano tratte a €4,99, con partenza dall’Aeroporto di Fontanarossa. Si tratta dei voli per:

Bologna;

Milano Malpensa;

Pisa;

Roma (Fiumicino);

Torino;

Venezia Marco Polo.

Aggiungendo pochi euro, sarà possibile raggiungere anche altre città italiane, oltre che estere. Per esempio:

Napoli, Trieste e Bari a €7,99;

Vienna a €7,99;

Perugia e Sofia a €9,99;

Atene a €12,99.

Di seguito un’immagine tratta dal sito Ryanair.

E per i voli di ritorno? Fissata a €4,99, per esempio, le tratte:

Milano Malpensa-Catania;

Roma Fiumicino-Catania;

Torino-Catania.

Più in generale è possibile acquistarli spendendo lo stesso prezzo dei voli di andata.

Per consultare tutte le tratte coinvolte nella nuova offerta Ryanair ed ulteriori dettagli si consiglia di consultare il sito ufficiale della compagnia.