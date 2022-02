Concorsi Sicilia, Cannizzaro e ASP assumono: le figure ricercate

Nuovi concorsi Sicilia per ricoprire veri ruoli all'interno dell'Ospedale Cannizzaro di Catania e dell'ASP di Palermo. Di seguito tutte le informazioni utili.

Aperti due nuovi bandi concorsi Sicilia per ricoprire incarichi ospedalieri. In particolare, le figure ricercate riguardano l’Azienda ospedaliera per l’emergenza dell’Ospedale Cannizzaro di Catania e l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. In quest’ultimo caso, le posizioni aperte sono ben 21 e in varie discipline.

Concorsi Sicilia: Ospedale Cannizzaro di Catania

Il primo dei bandi di concorso riguarda l’Ospedale Cannizzaro di Catania. Si tratta di un conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura complessa anatomia patologica. Le domande sono da presentare su carta semplice e corredate da documenti prescritti.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 17 marzo 2022. Il presente bando è pubblicato anche sul sito internet ufficiale dell’ente, dove si rimanda per ulteriori informazioni.

Concorsi Sicilia: Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Questo secondo concorso riguarda invece posizioni aperte per l’ASP di Palermo. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, è volto alla copertura di ventuno posti di dirigente medico in varie discipline ed è in esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda.

Più nello specifico, i posti sono così ripartiti:

3 posti di dirigente medico di pediatria ;

; 12 posti di dirigente medico di neonatologia ;

; 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica ;

; 5 posti di dirigente medico di patologia clinica.

Modalità di partecipazione

Per poter partecipare ai concorsi Sicilia è necessario compilare la domanda ed inviarla esclusivamente per via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet ufficiale dell’Azienda, alla sezione concorsi e seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Scadenza e informazioni utili

Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato il 17 marzo 2022. Mentre per poter visionare e scaricare il bando integrale si rimanda alla sezione concorsi del sito internet dell’Azienda.

Per ottenere informazioni utili gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento risorse umane e sviluppo organizzativo U.O.C. Gestione giuridica e sviluppo organizzativo – U.O.S. Acquisizione risorse umane dell’ASP di Palermo sito in via Pindemonte, n. 88 (tel. n. 0917033944), oppure potranno collegarsi al sito internet dell’ASP di Palermo.