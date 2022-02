Università, studentessa bloccata in autostrada: discute tesi in auto

Si tratta della prima laureata in autostrada d'Italia: resta bloccata nel traffico ed è costretta a discutere la tesi dalla sua auto.

Succede a Genova. Elisa Santacroce, studentessa torinese iscritta al corso di laurea in servizi sociali, è la prima laureata in autostrada d’Italia.

La studentessa si stava recando presso il suo ateneo per discutere la tesi di laurea ma è rimasta imbottigliata nel traffico. Si è trovata costretta, quindi, a contattare il suo relatore e a discutere la tesi a distanza su Teams.

Mentre era in coda sulla A26, bloccata a causa di un maxi tamponamento tra quattro camion e una quarantina di vetture, Elisa Santacroce ha esposto la sua tesi e si è laureata con il massimo dei voti.

Una laurea particolare

Come raccontato da La Stampa, la 23enne aveva deciso di partire da casa con largo anticipo, quindi quando si è trovata nel traffico non si è spaventata di un possibile ritardo all’importante appuntamento. Ma il tempo passava e i carabinieri si aggiravano tra le auto per avvertire che la situazione era grave e non si sarebbe risolta in tempi brevi. Elisa ha deciso, così, di contattare il suo relatore di laurea per spiegargli cosa stava accadendo.

Proprio il relatore ha trovato una soluzione: discutere la tesi online. Nel frattempo, comunque, il traffico ha iniziato a scorrere e la laureanda ha potuto raggiungere l’ateneo per i festeggiamenti e le foto di rito.