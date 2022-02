Offerte telefoniche San Valentino, da Vodafone a Tim: tutte le promozioni

Offerte telefoniche San Valentino: Vodafone, Tim e Ho.Mobile sono pronte a numerose promozioni per la festa degli innamorati.

Offerte telefoniche San Valentino: numerosi operatori telefonici offrono promozioni molto convenienti in occasione della festa degli innamorati. Ecco tutte le offerte, le promozioni e i concorsi a premi indetti dai vari operatori.

Offerte telefoniche San Valentino: Vodafone

Raddoppio dei GB e possibilità di acquistare uno smartphone a rate: questo è ciò che l’operatore offre in occasione del 14 febbraio.

Nello specifico, fino al 20 febbraio 2022, tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno la Vodafone RED Pro e che sceglieranno Smart Pay come metodo di pagamento, otterranno a 14,99 euro al mese:

100 GB in 5G anziché 50 GB per un anno;

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile;

SMS illimitati verso tutti.

Inoltre, se si vuole, si avrà la possibilità di acquistare un smartphone a rate a scelta tra Samsung Galaxy A32 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE e OPPO A94 5G.

ho. Mobile: in regalo una ricarica telefonica

Altre offerte telefoniche San Valentino riguardano l’operatore ho. Mobile ha deciso, invece, di lanciare la promozione #SANVALENTINHO che prevede la ricezione di una ricarica telefonica omaggio del valore di 5 euro al primo rinnovo.

La promozione è valida dal 7 al 14 febbraio 2022. La promozione è rivolta ai nuovi clienti ho. Mobile che richiederanno l’attivazione di una nuova sim ricaricabile ho. La nuova sim va richiesta mediante il sito ho., inserendo nell’apposito campo la parola chiave #SANVALENTINHO.

TIM Party lancia il concorso “Love days”

Offerte telefoniche San Valentino anche per TIM. Già dal 1 febbraio è, infatti, possibile iscriversi al nuovo concorso TIM party denominato “Love Days”.

Il concorso è rivolto ai già clienti sia della rete mobile che fissa purché siano iscritti a TIM Party. I clienti saranno suddivisi in gruppi di appartenenza in base alla longevità del proprio rapporto con l’operatore e, in base al gruppo, sarà possibile partecipare anche più di una volta al giorno al concorso fino a un massimo di cinque tentativi. I premi in palio sono orologi, cioccolatini fino ad un soggiorno per due persone.