“Fall in love with english”: a San Valentino una promo per certificare il tuo inglese

Vuoi certificare il tuo inglese? A San Valentino una promozione per frequentare un corso e ottenere una certificazione riconosciuta dal MIUR: ecco i dettagli.

C’è tempo fino al 14 febbraio 2022 per approfittare della promozione di San Valentino lanciata dalla JM English, che offre a tutti coloro che hanno intenzione di migliorare il proprio inglese l’opportunità di ottenere una certificazione di lingua inglese riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Quale migliore occasione se non quella di San Valentino? ​L’amore è, infatti, protagonista di film, di canzoni, di libri… E tra le espressioni che gli inglesi usano più speso per parlare di amore, ci sono certamente: “She drives me crazy!” (“Mi fa impazzire”); “Love at first sight” (“Amore a prima vista”); “Love makes the world go round” (“L’amore fa girare il mondo”); “To the moon and back (“Fino alla luna e oltre”), e naturalmente “Fall in love” (“Innamorarsi”). Perché non innamorarsi, allora, anche dell’inglese?

La passione, infatti, è l’ingrediente fondamentale per poter imparare al meglio una lingua. Con la Fall in love promo, la scuola di inglese JM English Catania vi permette di lasciarvi travolgere dalla lingua inglese, grazie all’aiuto di insegnanti madrelingua, e di prepararvi per un esame di certificazione della lingua inglese (B1, B2, C1, C2) riconosciuto dal MIUR. Richiedendo la Fall in love promo entro il 14 febbraio, il costo dell’esame di certificazione è incluso nel corso.

Cosa ti aspetta?

Sei mesi di corso per conseguire la certificazione: frequenterai da casa, quando preferisci. Studierai con un docente madrelingua con cui svilupperai le quattro abilità linguistiche di speaking, listening, reading e writing ;

; Con la piattaforma BE potrai esercitarti tutto il tempo che vuoi, quando vuoi, con simulazioni di esame che ti renderanno preparato e sicuro per superare l’esame di certificazione.

Per maggiori informazioni sulla Fall in love promo e per scoprire come richiederla, consulta il sito di JM English Catania.