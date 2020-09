Internet ad alta velocità: arriva la fibra in altri 29 comuni siciliani

I collegamenti con la banda larga si ampliano in Sicilia: la fibra arriva in 29 comuni, tra cui Paternò, Aci Castello, Bronte e San Gregorio di Catania.

Continuano i lavori sui collegamenti a banda larga in tutto il territorio italiano. Negli ultimi sei mesi sono 2.500 i comuni in cui è stata introdotta la fibra. L’azienda che si sta occupando dei lavori è la Tim. Dopo l’emergenza sanitaria, che ha modificato il modo di lavorare e studiare attraverso lo smartworking e l’uso di piattaforme dedicate per fare videochiamate, rafforzare i la rete internet e renderla più veloce è diventata una priorità. I lavori di Tim proseguiranno anche nei prossimi mesi, ultimando il cablaggio della banda larga nelle ultime città entro il 2021.

Da oggi la fibra sarà fruibile anche per le famiglie di 29 comuni siciliani. I comuni interessati sono: Naro, Ribera e Sciacca nell’Agrigentino, Butera, Mazzarino, Niscemi nel Nisseno, Aci Castello, Aci Sant’Antonio, Bronte, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Maletto, Paterò, Piedimonte Etneo, San Gregorio di Catania nel Catanese, Enna, Nicosia, Piazza Armerina e Regalbuto nell’Ennese, Itala Mistretta e Scaletta Zanclea nel Messinese, Borgetto, Misilmeri e Partinico nel Palermitano, Acata, Lentini e Ispica nel Siracusano, Marsala.