Offerte telefoniche: ecco le migliori di marzo 2020

Una guida alle migliori offerte telefoniche del momento, tra colossi della telefonia e nuovi gestori in cerca di clienti e pronti a super offerte

Oggi è impensabile un mondo senza smartphone. Ed è in questo contesto che in questo marzo 2020 non sbocciano solo fiori, ma anche le offerte telefoniche. Le proposte sono tantissime e adatte ad ogni tipo di utente e ad ogni tasca. Facendo un viaggio attraverso le “vetrine” delle più conosciute compagnie telefoniche ed anche delle new entry, abbiamo trovato le migliori offerte telefoniche a marzo 2020.

Ho mobile

L’operatore virtuale di Vodafone è entrato nel mercato a suon di super offerte telefoniche, ed anche a marzo 2020 propone molto per chi entra a far parte della sua cerchia di clienti. La promozione prevede SMS e minuti illimitati e 70 GB di internet al mese, tutto al costo di 5,99€ al mese. Il costo dell’attivazione e della SIM è di 99 centesimi, a cui aggiungere 6€ per il primo rinnovo. Per quanto riguardo l’estero, l’offerta prevede sempre SMS e minuti illimitati e 2 GB per navigare oltre i confini italiani. L’offerta è attivabile per chi proviene da: Iliad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Fastweb (Pre-2016), Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile ,Noitel (Pre 06/05/2019)Optima, Poste Mobile, Poste Mobile (Pre-2014), Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Digi Mobil, Withu

Kena mobile

Questa volta parliamo delle offerte telefoniche dell’operatore virtuale di Tim. La promozione presente a marzo 2020 prevede SMS e minuti illimitati e 70 GB di internet al mese, al prezzo di 5,99€ al mese. Il costo di attivazione è di 4,99€ a cui aggiungere il costo della SIM, 5€. L’offerta è riservata a chi proviene da: Iliad, PosteMobile, Compagnia Italia Mobile, Bladna Mobile, BT Italia, BT ItaliaEnia, Conad, COOP, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio, Netvalue, Optima, Tiscali Italia, Welcome Italia.

Iliad

L’operatore francese è sbarcato in Italia presentando sempre offerte telefoniche molto allettanti, e si conferma anche a marzo 2020. La promozione che offre prevede SMS e minuti illimitati e 50 GB di internet al mese. Il costo dell’offerta è di 7,99€, a cui aggiungere il costo della scheda SIM di 9,99€. L’attivazione, invece, è gratuita.

Very mobile

Una new entry in questo settore, si tratta dell’operatore virtuale del gruppo Wind Tre. A marzo 2020 fa il suo ingresso in scena dando al pubblico interessanti offerte telefoniche. La più appetibile offre SMS e minuti illimitati e 30 GB di internet al mese, al costo di 4,99€ al mese. A questo bisogna aggiungere 5€ per l’attivazione e l’acquisto della nuova SIM. L’offerta è valida per i primi 20 mila clienti che provengono da: BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Ho Mobile, Iliad, Intermatica, Kena Mobile, Linkem, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU. Per chi arriva da altri operatori telefonici il costo di attivazione è di 25€.

Tre

La promozione di tre comprende minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB di internet al mese al prezzo di 11,99€. Se l’offerta viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i GB a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta è compresa la Card Grande Cinema 3.

Wind

L’offerta di Wind comprende minuti illimitati e 40 GB di internet al mese al costo di 14,99€. Per i nuovi clienti e chi effettua la sottoscrizione online la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi sceglie di ritirare in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

Tim

La proposta di Tim che spicca in questo mese di offerte telefoniche è Tim Supreme New 50 GB. La tariffa comprende minuti illimitati e 50 GB di internet al prezzo di 5,99€ al mese. Il costo dell’attivazione è di 12€ a cui aggiungere il prezzo della SIM, 10€. L’offerta è valida per i clienti che provengono da operatori virtuali come Iliad, Ho mobile e altri.

Vodafone

A marzo 2020 Vodafone propone una serie di offerte telefoniche diverse mirate agli ex clienti e a chi usa un gestore virtuale. Vodafone Special Unlimited 7 comprende minuti illimitati e 50 GB di internet al prezzo di 7€ al mese, a cui aggiungere 12€ per l’attivazione. L’offerta è valida per gli ex clienti provenienti da gestori virtuali come Iliad, Fastweb e altri.