Film e serie Tv Prime Video e Netflix in uscita a marzo 2022: i titoli

Marzo 2022 Prime Video e Netflix: ecco i titoli più interessanti selezionati dalla redazione di LiveUnict.

Marzo 2022 Prime Video e Netflix: tantissimi nuovi film e serie tv sbarcheranno su queste piattaforme il prossimo mese. Atteso, in particolare, lo spin off di The Boys e il film italiano Il filo invisibile. Ecco tutte le novità più interessanti.

Marzo 2022 Amazon Prime Video: serie tv in uscita

Il catalogo è ancora in aggiornamento ma è certo che nel mese di marzo 2022 su Prime arriveranno:

The Boys Presents: Diabolical (4 marzo);

Diabolical (4 marzo); Star Trek: Picard – S2 (4 marzo): stagione 2 della storia de l’ammiraglio in pensione Picard, che ancora profondamente colpito dalla perdita del tenente comandante Data e dalla distruzione di Romulus, è entrato in un nuovo capitolo della sua vita;

stagione 2 della storia de l’ammiraglio in pensione Picard, che ancora profondamente colpito dalla perdita del tenente comandante Data e dalla distruzione di Romulus, è entrato in un nuovo capitolo della sua vita; Upload – S2 (11 marzo): seconda stagione della serie tv Amazon Original ambientata in un futuro in cui (pagando) si può trasferire la propria anima in rete prima di morire e diventare in qualche modo eterni.

Tra queste, la più attesa è probabilmente The Boys Presents: Diabolical. Si tratta della serie televisiva animata spin-off di The Boys, la serie di successo Amazon Original. L’uscita della terza stagione di The Boys è, invece, prevista per giugno 2022.

Netflix: film e show in arrivo

Anche in questo caso il catalogo è in aggiornamento ma alcune uscite sono già programmate, tra cui: