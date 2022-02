Stasera in Tv: in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2022

Cosa ti piacerebbe guardare stasera in tv? Il programma per questo mercoledì sera sembra essere davvero vasto, anche se il Festival di Sanremo sembra prevalere su qualsiasi film per i più appassionati della musica italiana

Sanremo, Festival della Canzone Italiana [Rai 1 , ore 20:40]: seconda serata tanto attesta dai telespettatori della settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, condotto da Amadeus e Fiorello.

Un boss in salotto [Canale 5, ore 21:20]: I Coso vivono a Bolzano. La moglie Cristina (Paola Cortellesi), napoletana di umili origini, è alla ricerca della scalata sociale ad ogni costo mentre il marito Michele (Luca Argentero) è un nordista convinto. La routine quotidiana dei Coso è improvvisamente sconvolta quando nella loro casa viene inviato agli arresti domiciliari Ciro (Rocco Papaleo), il fratello che Cristina non vede da 15 anni accusato di essere un camorrista dedito al riciclaggio di denaro.

Cappuccetto rosso sangue [Canale 20, ore 21:05]: In un piccolo villaggio ai bordi della foresta, gli abitanti vivono con terrore le notti di luna piena per la presenza di un lupo mannaro. La giovane Valerie è cresciuta in questo clima cupo e segnato dal destino, ma ha anche altri problemi: sin dall’infanzia, è innamorata di Peter, ma i suoi genitori vogliono farle.

Replicas [Rai 2, ore 21:20]: Con una storia drammatica dai risvolti inaspettati, Replicas riscrive le leggi di Asimov e della robotica fondendo insieme gli slanci della mente umana con gli iperrealistici fantocci robotici. Terrorizzato all’idea di perdere moglie e figli, morti durante un terribile incidente stradale, il neuroscienziato William Foster (Keanu Reeves) impiega i mezzi a disposizione per instillare la coscienza e la sensibilità dei suoi cari dentro alcuni androidi all’avanguardia. La fedele riproduzione, non solo della moglie Mona (Alice Eve) e dei figli, ma della vita familiare precedente alla tragedia, insospettisce quelli che lo circondano e attira addosso al nucleo l’attenzione di uomini potenti e senza scrupoli. Per riavere indietro la sua famiglia Foster è pronto a sfidare il laboratorio controllato dal governo, una task force della polizia e le leggi stesse della scienza.