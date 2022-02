Scuola, basterà il Green Pass per il rientro in classe: le nuove regole

Nuove regole sul fronte scuola: pubblicato in Gazzetta il Decreto Sostegni Ter con tutte le misure riguardanti la quarantena in caso di alcuni studenti positivi.

Novità riguardanti la scuola: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sostegni Tre che prevede cambiamenti riguardanti laa quarantena per le classi. Infatti, nelle scuole medie e superiori, in presenza di due soggetti positivi, basterà la certificazione verde per poter rientrare in classe e dunque non c’è più l’obbligo di effettuare un test rapido o molecolare.

La stessa misura si applica, in tutti gli altri casi, anche per la riammissione in classe degli alunni in regime sanitario di autosorveglianza dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell’accertamento di casi di positività.

I seguito alla circolare del 1° febbraio 2022 il Ministero dell’Istruzione ha dato ulteriori indicazioni per il rientro in classe. Infatti, l’App Verifica C-19 permetterà di controllare il possesso da parte degli alunni delle condizioni sanitarie per l’applicazione del regime di auto-sorveglianza.

Tuttavia, al fine di permettere agli studenti di seguire le lezioni regolarmente e in presenza si dovrà essere totalmente vaccinati al Covid-19 o essere guariti da esso