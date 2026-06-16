Meteo Sicilia: una breve parentesi di instabilità prima del vero e proprio exploit dell’estate. Dopo i primi giorni di caldo intenso, il meteo in Sicilia si prepara a una temporanea virata nelle prossime ore. La Protezione Civile Regionale ha infatti diramato un bollettino di allerta meteo gialla valido per tutta la giornata di oggi, martedì 16 giugno.

Si tratterà però di una perturbazione passeggera, un ultimo “respiro” fresco prima di una nuova ondata di calore che investirà l’isola a ridosso del fine settimana.

Meteo Sicilia, temporali: le zone a rischio oggi

Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale della Protezione Civile, la giornata odierna sarà caratterizzata da una spiccata instabilità pomeridiana. Sono previste precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana”.

I fenomeni colpiranno principalmente la Sicilia centro-settentrionale e le aree interne dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I temporali si concentreranno soprattutto nell’entroterra, mentre resteranno del tutto escluse dalle piogge le zone del Siracusano e del Ragusano, dove il clima rimarrà asciutto.

Da mercoledì torna l’anticiclone: weekend di fuoco in Italia

La tregua dal fronte caldo durerà pochissimo. Già a partire da mercoledì 17 giugno l’alta pressione tornerà a espandersi sulla penisola, spianando la strada a un progressivo e deciso aumento delle temperature.

Il picco di questa nuova ondata di calore si registrerà a partire da venerdì e durante il weekend. Sebbene il Nord Italia e le regioni tirreniche centrali saranno le zone più colpite — con punte che toccheranno i 38°C in Pianura Padana e i 40°C nelle aree interne della Sardegna —, anche il Mezzogiorno farà i conti con un clima pienamente estivo. Al Sud e lungo il versante adriatico si registrerà qualche grado in meno rispetto al resto d’Italia, ma la percezione del caldo resterà comunque molto intensa.

Meteo Sicilia: notti tropicali e afa in aumento

L’elemento più fastidioso dei prossimi giorni sarà la progressiva intensificazione dell’afa. Il prolungarsi dell’ondata di caldo farà lievitare anche le temperature minime, cancellando il fresco serale delle ultime settimane.

Gli esperti avvertono che, a partire dal prossimo fine settimana, la colonnina di mercurio potrebbe non scendere sotto i 22-23°C anche durante la notte, in particolar modo nei grandi centri urbani e nelle zone costiere, dando ufficialmente il via alle prime notti tropicali della stagione.