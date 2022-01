Stasera in TV: in onda “I ponti di Madison County”

Troppo freddo per vestirsi e raggiungere un cinema Catania? Niente paura! Anche il piccolo schermo offre ottime proposte: ecco quali.

Cinema Catania troppo lontani da raggiungere? Rimanere a casa davanti la TV è un’ottima alternativa. La redazione di LiveUnict seleziona per voi i più interessanti film previsti dal palinsesto televisivo odierno.

Operation Finale [Rai Movie, ore 21:10]: nel 1960 viene individuato in maniera originale in Argentina un uomo che sembra essere Adolf Eichman, l’architetto della “soluzione finale”. Dopo la segnalazione di una ragazza, il servizio segreto Mossad manda una squadra ad indagare. Nel caso in cui si trattasse davvero di Eichman, l’uomo andrebbe rapito.

I ponti di Madison County [Iris, ore 21:00]: tra un fotografo e la moglie di un contadino dell’Iowa sboccia un fugace amore. I figli della donna scopriranno il legame tra i due leggendo i diari della madre deceduta.

Safe [Italia 1, ore 21:20]: film d’azione che segue le vicende di Mei, una ragazzina abilissima in matematica che viene usata come contabile della Triade, e Luke, un lottatore al servizio della Mafia Russa che ha perso la moglie. Con Jason Statham.