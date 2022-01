Viaggi, stop tamponi per entrare in Italia: Speranza firma ordinanza

Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che prevede lo stop del tampone obbligatorio per raggiungere l'Italia da uno stato membro dell'UE. Infatti, da febbraio basterà il Green pass per entrare.

Adesso è ufficiale: Speranza ha firmato l’ordinanza che prevede lo stop al tampone per raggiungere l’Italia da uno dei paesi membri dell’UE. Infatti, fino ad ora, per poter viaggiare nel territorio italiano, ai passeggeri veniva richiesto di effettuare un tampone prima dell’arrivo in Italia, con esito negativo, e ovviamente presentare il Green pass che attestasse vaccinazione o guarigione da covid.

La misura relativa al tampone è in scadenza il 31 gennaio. Con l’ordinanza firmata ieri da Speranza vengono anche prorogate ed estese le misure relative ai corridoi turistici che riguarderanno anche nuove destinazioni: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.