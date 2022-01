Meteo Sicilia, temperature in lieve rialzo: le previsioni

Meteo Sicilia: l'alta pressione reggerà ancora per tutta la settimana. Infatti, il sole sarà protagonista in tutta l'Isola con temperature fino a 15 gradi.

Meteo Sicilia: l’alta pressione in gran parte dell’Europa sta reggendo anche in Sicilia. Per tale motivo, il bel tempo rimarrà ancora per un po’ in tutta l’Isola. “Da segnalare – spiega il meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com – soltanto una perturbazione che in discesa da Nord-Nordest lambirà parte d’Italia specie nella serata di venerdì 28 gennaio. Sulla Sicilia quindi aspettiamoci un aumento della nuvolosità, ma con precipitazioni ancora una volta poco convinte.

Le piogge, tra venerdì sera e sabato notte risulteranno più organizzate soltanto sul messinese, catanese settentrionale e palermitano orientale. La neve cadrà oltre gli 8-900 mt. Nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove. Già da sabato mattina è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. La ventilazione sarà in successivo rinforzo da Nord e le temperature saranno in leggera flessione. Mar Tirreno molto mosso con onda da Nord”.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

Nei prossimi giorni, nella maggior parte dell’Isola, il sole sarà protagonista anche se le temperature non oltrepasseranno i 16 gradi. Infatti, venerdì 28, ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa, la massima sarà di 16 gradi e la minima di 1 grado che si raggiungerà durante le ore notturne a calar del sole.

Durante la giornata di sabato, le temperature tenderanno ad abbassarsi ancora. Infatti, in alcune province, ovvero ad Enna e Ragusa si toccheranno gli 0 gradi durante le ore notturne e durante le ore più calde invece ci saranno tra i 14 e i 15 gradi grazie al sole che sarà protagonista tutta la giornata.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Durante la giornata di venerdì 28 gennaio, a Catania, il cielo sarà sereno con temperature di circa 15 gradi che tenderanno ad abbassarsi durante la sera quando il cielo si coprirà di nubi e le temperature scenderanno fino a 6 gradi.

Durante la giornata di sabato, invece, la situazione sarà la medesima e dunque stabile come venerdì 28 gennaio con una minima di 6 e una massima di 15 gradi