Stasera in Tv: in onda “Lezioni di persiano” e “Sopravvissuti”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare stasera comodamente da casa e per gli amanti del cinema, di seguito, anche una selezione di film in programma al cinema per la serata odierna.

Lezioni di persiano [Rai1, ore 21:25]: 1942: Gilles, un ebreo belga, viene arrestato, e, per scampare ad un’esecuzione sommaria, mente spacciandosi per persiano grazie ad un libro in farsi che possiede. Per una strana casualità si troverà ad insegnare tale lingua, che lui non conosce affatto, al direttore del campo nazista Koch che, una volta terminata la guerra, sogna di aprire un ristorante in Iran. Così per sopravvivere Gilles si vede costretto a inventare una lingua fatta di parole e suoni senza senso; l’insolito rapporto tra lui e il direttore, però, finirà col suscitare le gelosie dei prigionieri e delle SS, e per Gilles mantenere il segreto diventerà sempre più difficile.

Sopravvissuti [Canale 20 mediaset, ore 21:05]: In un futuro non troppo lontano la popolazione mondiale è stata decimata da un cataclisma. Ann (Margot Robbie) rifugiatasi in un’area sicura in campagna incontra Loomis(Chiwetel Ejiofor), uno scienziato sopravvissuto. La solitudine e l’isolamento avvicinerà i due ma un altro sopravvissuto (Chris Pine) arriverà a stravolgere la loro tranquilla esistenza.

È nata una star [Cine 34, ore 21:00]: Marco è un adolescente come gli altri che, senza particolari doti, sta cercando il suo scopo nella vita quando, resosi conto che la natura è stata particolarmente generosa nei suoi confronti, gira un film porno all’oscuro dei genitori. Una mattina, però, la madre trova nella cassetta della posta il video, lasciato appositamente da una vicina di casa, e scopre con stupore il segreto di Marco. Da quel momento, sentendosi in colpa, entrambi i genitori realizzano di conoscere poco il figlio e quella nuova realtà ma, mentre il padre rifiuta di accettare quanto successo, la madre comincia a preoccuparsi di tutto ciò che ruota intorno al porno, ad aspetti che un adolescente come Marco disconosce, come il riciclaggio di denaro, lo sfruttamento e la violenza.

Cinema Catania invece offre una serie di film da guardare direttamente sul grande scherzo. Di seguito la programmazione di stasera: