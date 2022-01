Màkari torna in TV: annunciata la data d’inizio della seconda stagione

Màkari torna in prima serata su Rai 1. La serie ambientata in Sicilia e tratta dalle opere di Gaetano Savatteri riparte a partire da inizio febbraio.

Dopo il festival di Sanremo tornerà in TV la seconda stagione della fiction Màkari, ambientata in Sicilia e tratta dalle opere di Gaetano Savatteri. La fiction andrà in onda per tre serate a partire dal 7 febbraio 2022 su Rai1. La regia è affidata a Michele Soavi e ci sono diverse novità per la nuova stagione, come la new entry Andrea Basca che ricoprirà il ruolo di Teodoro Bettini.

“Una seconda stagione che arriva a meno di un anno dalla prima – ha dichiarato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati -. La serie tv incontra il gusto del pubblico Rai sempre più sofisticato. La Sicilia è essa stessa protagonista della serie, contribuendo così anche al successo di Makari. Il romanzo giallo è utile per capire la realtà“.

Questa stagione, come la precedente, è stata girata a Trapani e provincia, ma nei nuovi episodi alcune scene saranno ambientate anche nella zona di Agrigento. La fiction tratta tanti temi come l’etica e l’essere. “Noi siciliani abbiamo dentro una sorta di tragedia greca da mostrare in piazza – ha dichiarato Claudio Gioè, che impersona il protagonista della serie, Saverio Lamanna -, ma è anche un modo per celare delle fragilità. Il carattere di Saverio è quello comune a tanti siciliani“.