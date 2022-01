Stasera in TV: “Ulisse il piacere della scoperta” e “Borotalco”

Giornata pesante? La redazione vi consiglia dei film da guardare in tv e dei titoli da non perdere assolutamente al cinema.

Ulisse: Il piacere della scoperta [Rai 1, ore 21:25]: Alberto Angela, in occasione della vicinanza con la giornata della memoria, racconterà il viaggio senza ritorno degli uomini, delle donne e dei bambini che furono catturati e portati nel campo di sterminio di Auschwitz.

Captain America: Civil War [Rai 4, ore 21:20]: Gli Avengers dopo aver salvato il mondo, devono fronteggiare altri problemi a Lagos in Nigeria dove sono coinvolti durante un attentato. Il gruppo di supereroi si divide in due fazioni, per via di alcune problematiche interne, ma nel frattempo devono combattere un nuovo nemico.

Borotalco [Cine34, ore 21.00]: Il più grande film di Carlo Verdone, che interpreta Sergio Benvenuti un ragazzo ingenuo e impacciato che lavora in una casa editrice, questo lavoro dovrebbe essere un trampolini di lancio ma non è così, una sua collega però per via di un equivoco, lo scambia per un playboy.

Cinema Catania – Ci sono tanti film da non perdere in questo periodo al cinema, ecco una selezione delle principali pellicole in programmazione nelle sale di Catania:

Troviamo Il Lupo e il Leone , un film di Gilles de Maistre che racconta la storia di un cucciolo di lupo e di leone che vengono accolti da una ragazza canadese, tra i tre scatterà una profonda amicizia.

, un film di Gilles de Maistre che racconta la storia di un cucciolo di lupo e di leone che vengono accolti da una ragazza canadese, tra i tre scatterà una profonda amicizia. Per chi ama i film drammatici invece è uscito Aline-La voce dell’amore il film è Valèrie Lemercier, la pellicola racconta il grandissimo talento sonoro di Aline.

Un film che sicuramente ci farà riflettere sarà È andato tutto bene. La regia del film è affidata a François Ozon, il film racconta la storia di Emmanuèle Bernheim e di suo padre che le ha chiesto di morire.