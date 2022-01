Stasera in TV: “Blow” e “La vita è bella”

Stasera in TV vi consigliamo due film diventati dei classici e un'inchiesta giornalistica. In alternativa, i film al cinema a Catania per chi ha voglia di novità.

Report – Ufficio Bombe [Rai 3, 21:20]: Torna l’appuntamento settimanale con le inchieste del programma di Rai Tre. Bologna, 2 agosto 1980: la più grande strage della storia repubblicana. Report ha intervistato testimoni storici, esponenti dell’eversione nera, collaboratori di giustizia, dirigenti dei servizi segreti dell’epoca, magistrati.

La vita è bella [Cine 34, 21:00]: Verso la fine degli anni Trenta in Toscana, due giovanottelli lasciano la campagna per trasferirsi in città. Guido, il più vivace, vuole aprire una libreria nel centro storico, l’altro Ferruccio fa il tappezziere ma si diletta a scrivere versi comici e irriverenti. In attesa di realizzare le loro speranze, il primo trova lavoro come cameriere al Grand Hotel e il secondo si arrangia come commesso in un negozio di stoffe. Camminando, Guido si innamora di una maestrina, Dora, e, per conquistarla inventa l’impossibile. Le appare continuamente davanti, si traveste da ispettore di scuola, la rapisce con la Balilla. Ma Dora si deve sposare con un vecchio compagno di scuola, e tuttavia non è soddisfatta perché vede molto cambiato il carattere dell’uomo. Quando al Grand Hotel viene annunciato il matrimonio, Guido irrompe nella sala in groppa ad una puledro e porta via Dora. Si sposano e hanno un bambino, Giosuè. Arrivano le leggi razziali, arriva la guerra.

Blow [Iris, 21:00]: Storia e vita di George Jung, uno dei primi grandi trafficanti americani ad aver importato cocaina negli Stati Uniti, durante gli anni 70’ e 80’.

Cinema Catania: la programmazione

Per chi invece volesse cambiare schermo, le sale cinema a Catania sono aperte e pronte ad accogliervi. Tra i film in programma più recenti segnaliamo: