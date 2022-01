La Sicilia accende i suoi castelli: pubblicato bando regionale

Ottime notizie nel campo della valorizzazione dei beni culturali: la Regione Siciliana ha annunciato lo stanziamento di ben 5 milioni di euro per l'illuminazione artistica dei castelli siciliani.

Cinque milioni di euro da destinare ai progetti di illuminazione artistica di manieri, fortezze, torri e castelli: questo è il fondo che mette a disposizione degli enti locali la Regione Siciliana, tramite un bando presentato nella giornata di ieri durante la conferenza stampa congiunta del presidente della Regione Nello Musumeci e dell’assessore ai Beni Culturali Alberto Samonà. Molta la soddisfazione del Governatore, che ha sottolineato come “torna la luce su un centinaio di monumenti che spesso rimangono marginali negli itinerari culturali e turistici ma che potranno diventare motivo di attrazione”. Questo progetto, tuttavia, non rimarrà l’unico nel campo della valorizzazione dei beni culturali: Musumeci ha spiegato che “stiamo lavorando ad un’apposita legge che possa permettere di completare il recupero di quei fortilizi che ancora si conservano ma che non sono stati resi fruibili. Non vogliamo che questa eredità storica e culturale vada persa”.

A fare eco alle dichiarazioni di Musumeci è intervenuto anche l’assessore Samonà, che ha sottolineato come “a bbiamo posto i beni culturali al centro dell’agenda politica di questo governo e lo si vede dal grande lavoro che stiamo facendo. L’iniziativa dei castelli rientra proprio in questa opera di valorizzazione dei beni, volta a presentare a tutti una Sicilia che investe sulla cultura. E farlo”, ha concluso, “significa investire sul futuro”.

Il bando sarà gestito dalla Soprintendenza per i Beni culturali di Palermo, che si occuperà anche di verificare ogni singola proposta. Come spiegato dalla Regione, si terrà conto dell’ordine cronologico della presentazione ma non solo: bisogna aver acquisito il nulla osta preventivo dalle soprintendenze per i beni culturali del territorio. Obiettivo del progetto non è infatti solo la valorizzazione, ma anche la sostenibilità ambientale: si potranno realizzare impianti di illuminazione che sfruttano tecnologie innovative, con alta efficienza energetica.