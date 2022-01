Scala dei Turchi, dopo lo sfregio torna a splendere: ripulita da tecnici e volontari

Negli scorsi giorni la Scala dei Turchi è stata vandalizzata ma numerosi volontari e funzionari l'hanno tempestivamente ripulita. Arrivano i ringraziamenti dal Presidente Musumeci.

Tra il 7 e l’8 gennaio, ignoti vandali hanno sfregiato la Scala dei Turchi (a Realmonte, in provincia di Agrigento), imbrattandola di rosso. Dopo appena 24 ore la scogliera di marna bianca è tornata a splendere, grazie all’intervento del Comune e degli uomini della Protezione Civile, che hanno operato in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Culturali. Alcune foto testimoniano come tecnici e volontari abbiano lavorato insieme per ridare nuova vita ad uno dei gioielli naturalistici più conosciuti della Sicilia. È stato scoperto che il materiale rosso con cui era stata vandalizzata la scogliera era ossido di ferro in polvere. Come spiegato anche dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per rimuoverlo è stato necessario aspirarlo dalla superficie.

“Per fortuna la tipologia del materiale non costituisce pericoli per l’inquinamento dell’area – si spiega – , né si sono rese necessarie particolari misure di sicurezza per i volontari che si sono occupati dell’asportazione”.