Scuola, 3 studenti su 4 hanno già scelto dove iscriversi: prevalgono i licei

A pochi giorni dalle iscrizioni, molti studenti hanno già deciso il percorso superiore da intraprendere. Alcuni sostengono che sia stata la pandemia ad influire sulla decisione.

Per molti studenti è arrivato il momento di decidere il loro futuro. I ragazzi delle medie sono tenuti a scegliere in quale scuola superiore proseguire il loro percorso di studi. Come mostra l’annuale Osservatorio sull’Orientamento Scolastico del portale Skuola.net, ben 3 studenti su 4 hanno già deciso l’istituto dove iscriversi.

Una decisione maturata grazie alla pandemia. L’emergenza ha fatto sì che almeno 7 studenti su 10 potessero cercare e scoprire nuovi indirizzi di studio o settori lavorativi non ancora considerati. Sono pochi, invece, quelli che hanno rinunciato alla prima scelta di studio a causa dei problemi economici familiari o per una penalizzazione del settore prescelto.

La maggior parte degli studenti sceglie il liceo come dimostrano il 60% degli studenti intervistati. Sono specialmente le ragazze che continuano a preferire gli indirizzi liceali; i ragazzi pendono decisamente di più per tecnici e professionali, penalizzati in questi ultimi anni.

Tuttavia, si tratta di una scelta che ancora viene fatta “al buio”: gli istituti di provenienza non riescono sempre a dare l’aiuto ideale per scegliere quello che veramente piace. Insegnanti e genitori riescono a dare solo una visione di quelli che potrebbero essere i percorsi superiori adatti a ciascun studente