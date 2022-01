Scuole Sicilia, annunciato piano straordinario da 32,5 milioni: gli obiettivi

Si punta a migliorare la situazione degli istituti in Sicilia: in arrivo anche un bando per l'edilizia scolastica.

Un piano straordinario con un tetto pari a 32,5 milioni di euro (ovvero risorse regionali e fondi Fesr e i Poc) da riservare alle scuole presenti Sicilia. Ad annunciarlo, in conferenza stampa a Palazzo Orleans, è stato l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla.

Ma quali sono gli obiettivi da realizzare?

Secondo quanto dichiarato, entro fine gennaio sarà pubblicato un nuovo bando per l’edilizia scolastica finalizzato “al miglioramento della vivibilità delle scuole con particolare riferimento alla realizzazione e riqualificazione di mense, palestre, biblioteche, laboratori, auditorium e altri spazi di fruizione comune“.

Il piano prevede inoltre “l’implementazione del tempo pieno e del tempo prolungato, la realizzazione di nuove strutture di fruizione comune e ambienti di apprendimento, sostegno alle autonomie scolastiche nella costruzione di collaborazioni con i soggetti territoriali che concorrano all’arricchimento dell’offerta educativa e allo sviluppo delle attività di orientamento“.

Infine, si punta a “attivazione di attività laboratoriali rivolte alle famiglie per il rafforzamento del patto educativo scuola-famiglia, diffusione tra i docenti della cultura della didattica per competenze e per saperi trasversali, individuazione della figura del mediatore/facilitatore in ogni istituzione scolastica, sviluppo delle consapevolezza individuale e dei prerequisiti utili a una scelta adeguata della scuola secondaria di secondo grado e consolidamento delle competenze di base e delle capacità cognitive, comunicative e relazionali”.