Catania, vasto incendio in un parcheggio: distrutti oltre 20 mezzi

Incendio a Catania nel cuore della notte. Impegnate quattro squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Il rogo ha distrutto oltre venti mezzi.

Vasto incendio nel cuore della notte a Catania, in via Michele Amari. Un’autorimessa è andata a fuoco provocando fiamme alte e boati. Oltre una ventina i veicoli distrutti, tra autovetture, furgoni, moto, caravan e anche due motoscafi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nel tentativo di domare l’incendio.

Alla fine è stato necessario l’impiego di quattro squadre di vigili del fuoco, provenienti anche dai distaccamenti di Paternò e Linguaglossa. A queste si aggiungono due autobotti di rincalzo e un mezzo di appoggio logistico.

Nel corso dell’incendio sono scoppiate anche delle bombole di gpl, contenute all’interno dei caravan. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ancora da chiarire le cause dell’incendio, le indagini sono in corso.