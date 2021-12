Saldi invernali 2022, in Sicilia sono alle porte: la data del via

Al via saldi invernali in Sicilia: quest'anno saranno anticipati rispetto allo scorso anno. Di seguito le date da tenere a mente per fare shopping a prezzi stracciati.

In Sicilia al via saldi invernali 2022. Sappiamo bene che ogni anno, dopo Natale e Capodanno, l’arrivo dei saldi invernali è imminente. La Regione Sicilia ha indicato le date fondamentali per l’inizio dei saldi nell’Isola. Infatti, partiranno giorno 2 gennaio 2022 e termineranno il 15 marzo 2022.

Tuttavia, risultano anticipati, rispetto allo scorso anno, poiché la richiesta delle associazioni di categoria è stata accolta e anticipata dal 7 al 2 gennaio. “Ho voluto accogliere le richieste delle associazioni dei commercianti, che conoscono bene l’andamento del mercato in questo particolare momento, e fissare un’anticipazione della data per favorire le vendite al dettaglio” – ha detto l’assessore Turano.