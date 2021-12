Stasera in TV: ” 10 giorni con Babbo Natale” e ” Karate kid ”

Film di ogni genere per questo martedì sera. Non sai cosa guardare? Ecco tutti i consigli dalla redazione di LiveUnict.

10 giorni con Babbo Natale [Canale 5, ore 21:20]: Film del 2020, con il mitico Fabio De Luigi, racconta il ritorno della famiglia Rovelli in una spassosa commedia natalizia on the road. Carlo ormai svolge, obtorto collo, il ruolo di “mammo” tuttofare da quando Giulia ha ripreso a lavorare. La situazione volge al peggio quando lei gli rivela che potrebbe ricevere una promozione, che la porterebbe a trasferirsi in Svizzera. Il colloquio per questo impiego si tiene a Stoccolma il 24 dicembre, impedendo alla famiglia di trascorrere insieme le festività natalizie. Niente paura, Carlo ha la soluzione: recupera un vecchio camper per imbarcarsi in una straordinaria avventura: viaggiare tutti insieme verso il Polo Nord. Durante il percorso, i Rovelli incapperanno in diversi imprevisti e incontreranno anche un uomo che sostiene di essere Babbo Natale. Sarà vero? Non resta che scoprirlo davanti a dei caldi pop corn, proprio questa sera in prima serata.

Karate Kid [Tv 8, ore 21:30]: Film d’azione del 2010, racconta di Dre Parker che è una ragazzino di Detroit di 12 anni cui tocca trasferirsi a Pechino, dove la madre deve recarsi per lavoro. Giunto nella sua nuova scuola Dre si innamora quasi subito della sua compagna di classe Mei Ying, ricambiato. La cosa però non va affatto giù al bullo locale, Cheng, che si impone su Dre, che conosce solo un po’ di karate. Per fortuna del ragazzino l’addetto alla manutenzione, Mr. Han (Jackie Chan) è in realtà in segreto un maestro di kung fu, che gli insegnerà non solo a difendersi, ma anche ad affrontare paure e bulli con calma e serenità.

Senti chi parla adesso [Paramount Channel, ore 21:15]: Commedia americana del 1993, raconta della famiglia di James Ubriacco che vive un periodo quasi felice: lui lavora (finalmente come pilota d’aerei) per la presidentessa di una ditta di cosmetici, lei ha perso il posto, ma deve badare ai due frugoletti. Si insinua però il sospetto che fra James e la sua boss ci sia del tenero. Poi arrivano due cani e, tra una cosa e l’altra, spariscono le nubi e torna il sereno.

Butter [Cielo, ore 21:15]: Commedia del 2011, racconta di Destiny, che è un’orfana afroamericana che è stata adottata da una famiglia del Midwest degli Stati Uniti, che è aiutata dalla madre Jill (Alicia Silverstone) a mettere in atto lo straordinario e innato talento che ha nel creare statue di burro. Per seguire i suoi sogni, Destiny decide di iscriversi a un concorso locale per scultori di burro ma deve vedersela con Laura Pickler (Jennifer Garner), un’ambiziosa e ostile scultrice del luogo, intenzionata a mettere le mani sul titolo di campionessa della disciplina.