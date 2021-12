Bonus Spesa 2021: come richiederlo a Catania e provincia

Bonus Spesa 2021, come richiederlo e a chi spetta? Ecco le linee guida per richiederlo a Catania e provincia.

Bonus Spesa 2021: come richiederlo? Diverse persone sono alla ricerca di informazioni in merito a questo beneficio economico, soprattutto in quest’ultimo periodo di compere natalizie. Non a caso, quest’incentivo è anche noto come “bonus di Natale”. Tuttavia, ci sono ancora molti dubbi in merito a come richiedere il beneficio e a chi tocchi realmente: ecco quindi la risposta a queste domande.

Bonus Spesa 2021: come richiederlo

L’incentivo Spesa è un bonus che è rivolto ai nuclei familiari e alle persone che si trovano in difficoltà economiche in conseguenza all’emergenza Covid 19. Infatti, il bonus deve essere usato per l’acquisto di beni di prima necessità e/o alimentari.

Per richiederlo, è necessario presentare domanda per via telematica attraverso il sito ufficiale del Comune di appartenenza. In genere, le modalità possono variare in base al Comune che offre la misura. Tuttavia, è possibile fare richiesta anche tramite i Caf e i servizi sociali della propria città.

Bonus Natale 2021: a chi spetta

In ogni caso, prima di fare richiesta sarebbe opportuno verificare di possedere i requisiti adatti per ottenere il beneficio a seconda dell’area di appartenenza. Infatti, ogni Comune potrebbe prevedere delle misure lievemente differenti tra loro. Tuttavia, in genere, i requisiti basilari sono i seguenti:

grave peggioramento delle condizioni economiche causato dalla pandemia, con opportuna documentazione ISEE;

causato dalla pandemia, con opportuna documentazione ISEE; cittadinanza italiana , residenza nel Comune o permesso di soggiorno;

, residenza nel Comune o permesso di soggiorno; nessun membro del nucleo richiedente il bonus deve percepire altri sussidi statali.

Soprattutto quest’ultimo punto è molto importante, dato che la misura nasce proprio per aiutare coloro i quali non ricevono nessun tipo di aiuto economico dallo Stato.

Comune di Mascalucia: le linee guida

Come già anticipato, ogni comune potrebbe presentare delle differenze sia per quanto riguarda la procedura di presentazione della domanda che a proposito dei requisiti specifici. In ogni caso, sarà cura dell’amministrazione comunale presentare le opportune specifiche tramite avvisi ai cittadini.

Un esempio è proprio il Comune di Mascalucia, la cui amministrazione comunale ha rilasciato le indicazioni principali attraverso il proprio sito ufficiale. Come si legge nell’avviso, il Comune ha specificato le modalità e le tempistiche di utilizzo del bonus, elencando quali sono gli esercizi commerciali nei quali è possibile utilizzare il beneficio.