Ritrovato morto l’assassino di Jenny: si sarebbe suicidato

Ritrovato morto l'assassino di Jenny, giovane ragazza uccisa nel catanese. Dalle prime ricostruzione sembrerebbe che l'uomo si sia ucciso con un colpo di pistola.

È stato trovato morto l’assassino di Jenny Cantareno, la ragazza di 27 anni uccisa a colpi di pistola lo scorso 10 dicembre in tarda serata, lungo una strada della periferia tra Misterbianco e Catania. Le ricerche proseguivano da giorni per identificare l’uomo sospettato di aver ucciso la giovane ragazza.

L’ipotesi primaria è che l’uomo si sia ucciso tramite un’arma da fuoco. Il corpo è stato ritrovato in un casolare abbandonato del rione Campo di Mare di Catania. Sul posto attualmente sono presenti i carabinieri del comando provinciale che indagano sull’omicidio. L’indagine è ancora in corso per accertarne le dinamiche effettive. Secondo le prime informazioni rilasciate dagli investigatori, si tratterebbe di un uomo di 30 anni che lavorava in un centro scommesse.