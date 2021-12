Scuola, vacanze di Natale anticipate? Risponde il Ministro Bianchi

Vacanze di Natale anticipate nelle scuole per troppi casi Covid? Il Ministro dell'Istruzione chiarisce la questione.

A dicembre chiusura delle scuole anticipata per via di un aumento dei contagi in tutto il Paese: è l’ipotesi che, da qualche giorno, circolava. Tuttavia il Ministro dell’Istruzione Bianchi, intervenendo a Expo 2020 Dubai, lo ha escluso categoricamente.

“Chiarisco immediatamente – ha affermato il Ministro Patrizio Bianchi – : nessuno ha mai pensato di alterare l’orario e il programma che avevamo dato sul calendario delle vacanze di Natale per le scuole.

Il calendario sarà quello che avevamo definito. Non ci sono né accorciamenti né allungamenti. Facciamo come abbiamo fatto sempre”.

Modifiche calendario scolastico

Nella maggioranza delle scuole l’inizio delle vacanze natalizie è previsto per il 23 dicembre. Eventuali modifiche del calendario, tuttavia, potranno subentrare a livello locale.

Dunque nel caso in cui, a causa dei troppi contagi, alcune Regioni o Comuni decidessero di anticipare la chiusura delle scuole, sarebbe necessaria una specifica ordinanza regionale o comunale che lo stabilisca.

Assicurata didattica in presenza

A confermare la chiusura regolare per le vacanze natalizie è anche il Sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso. Lo stesso ha anche assicurato il funzionamento e l’importanza della didattica in presenza.

“A chi auspica interruzioni della didattica in presenza rispondo con fermezza che la continuità della didattica in presenza sarà preservata e che la percentuale delle classi che ad oggi sono costrette alla didattica a distanza è assai ridotta: non più del 5% a livello nazionale – ha precisato Sasso – . Non c’è ragione dunque oggi per causare una ulteriore deprivazione ai danni dei nostri ragazzi”.