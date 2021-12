Scuola e Università, cambiamenti in arrivo dal 15 dicembre: le info utili

Scuola e università: pochi giorni per l'obbligo vaccinale di docenti e personale scolastico. Di seguito tutti i cambiamenti nel dettaglio.

Scuola e Università: importanti cambiamenti sono in arrivo in meno di una settimana, esattamente dal prossimo mercoledì, il 15 dicembre, quando entrerà in vigore il possesso obbligatorio del “Super Green Pass” sul posto di lavoro, vale a dire l’obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori.

Si ricordi, infatti, come vi sia una distinzione di base tra la certificazione verde “super” e quella “base”: la prima consente, ormai dallo scorso lunedì, 6 dicembre, l’accesso a tutti i luoghi pubblici (bar, ristoranti, teatri, cinema, discoteche, palestre) ed è concessa solamente a coloro i quali abbiano completato il ciclo vaccinale o siano guariti dal Covid entro 6 mesi; la seconda, invece, consente l’accesso in via via sempre meno luoghi, ed è ottenibile mediante tampone antigenico o molecolare.

Scuola e Università: le novità da mercoledì

Il Green Pass “base” appena citato, fino ad oggi, garantisce ancora l’ingresso nei locali d’impiego; tuttavia, come spiegato dal Governo, a meno che non sia posseduto il Super Green Pass, dal 15 dicembre sarà negato l’accesso nei locali scolastici alle seguenti figure professionali:

personale scolastico del sistema nazionale d’istruzione;

del sistema nazionale d’istruzione; personale delle scuole non paritarie ;

; personale dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ;

; personale dei servizi educativi per l’infanzia ;

; personale dei sistemi regionali che curano i percorsi di formazione e istruzione tecnica superiore ;

; personale dei sistemi regionali di formazione e istruzione professionale.

Ciò significa l’allontanamento dalle strutture scolastiche di tutto quel personale che viene definito “no-vax”; i docenti manterranno il posto ma non riceveranno alcuna retribuzione finché non verrà comunicato al dirigente scolastico, che si occuperà di controllare il corretto possesso della certificazione verde e chiamare eventuali sostituti dei docenti sospesi, l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale.

Cosa cambia per l’università?

Nonostante gli importanti cambi in arrivo nei confronti del personale scolastico, per quanto riguarda il campo universitario non vi saranno novità in arrivo. Ciò significa che le regole imposte rimarranno le stesse: si potrà accedere ai locali d’ateneo con la versione “base” del Green Pass, ricordando tuttavia che essa potrà essere controllata anche nei mezzi pubblici utilizzati per recarvisi