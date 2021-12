Tragedia a Lisbona: studente siciliano in Erasmus muore durante esplosione

Tragedia in Portogallo: giovane studente siciliano perde la vita durante in esplosione.

Un ragazzo agrigentino di 27 anni, Dario Di Nolfo, ha perso la vita a Lisbona, in Portogallo, per delle ferite provocate da un’esplosione dovuta ad una fuga di gas. Dario Di Nolfo si trovava a Lisbona per seguire il programma Erasmus, ma purtroppo, giorno 7 dicembre è avvenuta la tragedia: nonostante il ricovero in ospedale, il giovane non è riuscito a sopravvivere alle ustioni causate dall’incendio.

La sua morte è stata resa nota solo ieri ed insieme a lui altre cinque persone sono rimaste ferite durante l’esplosione, che ha anche danneggiato auto, negozi e finestre di alcune abitazioni della zona. I messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia di Dario Di Nolfo sono tanti, tra cui quelli del gruppo folk “Val d’Akragas”, di cui il giovane faceva parte, e quelli delle società sportive “Akragas futsal” ed “Akragas calcio”.