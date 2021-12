Serve il Super Green Pass per l’università? Le FAQ del governo

Serve il Super Green Pass per l'università? Il governo ha pubblicato alcune domande su cosa accade con il super green pass in scuole e università.

Serve il Super Green Pass per l’università? Sono tanti i dubbi in merito a cosa cambi con l’introduzione del Super green pass. Anche per le attività didattiche, ci si chiede quale tipo di green pass serva per poter accedere nei locali scolastici e universitari.

Attualmente, il Governo ha stabilito che per i docenti il super green pass sarà obbligatorio a partire dal 15 dicembre, sia alle superiori che all’università, mentre per gli studenti non è richiesto alle scuole superiori. Caso diverso per l’università, in cui anche gli studenti saranno tenuti ad esibire il Green pass. Vediamo quali sono i chiarimenti attraverso le FAQ del governo.

Super green pass o green pass per l’Università?

Il governo chiarisce che tutto il personale universitario interno, gli studenti universitari e chiunque voglia accedere alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie dovrà possedere il green pass base oppure il super green pass.

La misura riguarda anche le strutture appartenenti all’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Invece, sono esclusi tutti i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 , sono esenti dalla campagna vaccinale.

Il green pass base o super nelle scuole

Per quanto riguarda le scuole, tutto il personale scolastico ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde, che sia di base o super. L’obbligo rientra anche per il personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale, insieme agli istituti tecnici.

Il certificato continua a rimanere escluso per bambini, alunni e studenti, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori, e coloro che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 , sono esenti dalla campagna vaccinale.